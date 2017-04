„A.A.A”, prima producţie Griviţa 53

Salut. Ma numesc Chris Simion – Mercurian si sunt un om ca toti ceilalti chiar daca numele meu apare pe afise de teatru in calitate de regizor sau scriitor pe cartile pe care le semnez. Dupa 21 de ani de experienta m-am convins ca daca vreau sa las ceva mostenire Bucurestiului…solutia este o initiativa privata.

Acest vis il am de cand am dat la facultate. Stiam de-atunci ca intr-o zi va veni momentul cand voi porni in aceasta aventura. Momentul e acum. Ocazie cu care te invit la „A.A.A”, prima productie Grivita 53.

Ce e Grivita 53? Locul unde se va naste primul teatru construit impreuna dupa 71 de ani. In 1946, Liviu Ciulei a lasat in urma sa ultimul teatru privat. Acum e randul nostru. Spectacolul „A.A.A” se va juca de 53 de ori itinerant, prin teatre sau alte spatii alternative si deschide campania noastra de strangere de fonduri. E un spectacol fresh, modern, viu…care sa va inspire atmosfera pe care ne dorim sa o facem in Grivita 53. 1h si 10 min de teatru proaspat cu Ioana Marchidan, Vlad Birzanu, Alin State, Carla Maria Teaha si invitat special Irina Margareta Nistor, in premiera intr-un spectacol de teatru.

Scenografia e semnata de Adina Mastalier. Textul si regia imi apartin. Te invit sa faci parte din grupul de sustinatori G53 – PRIMUL TEATRU PRIVAT CONSTRUIT IMPREUNA. Visul este al meu dar in egala masura poate fi si al tau. Pamantul pe care construim l-am cumparat dupa ce am vandut casa bunicii. Terenul e donatia mea pentru Bucuresti.

Constructia teatrului poate fi donatia noastra. Fiecare om care vrea sa construiasca aceasta pagina de istorie a Bucurestiului se poate implica. Eu am initiat proiectul. Apoi s-au alaturat numeroase personalitati care cred si sustin acest demers: arhitecti, ingineri, experti din audit, jurnalisti, oameni de afaceri, actori, regizori dar si companii romanesti sau multinationale. Mi-am dat 3 ani pana la inaugurare. Anul 1 strangem fondurile. In anul 2 si 3 construim. Suma necesara realizarii constructiei este de 1.000.000 euro

1.000.000 de oameni x 1 Euro = G 53

100.000 de oameni x 10 Euro = G 53

10.000 de oameni x 100 Euro = G 53

1000 de oameni x 1000 Euro = G 53

………………………si asa se naste G53

Conturile campaniei:

Asociatia Culturala Grivita 53

RO86RZBR0000060019288653 (LEI)

RO58RZBR0000060019293231 (EUR)

Raiffeisen Bank

Prin statutul Asociatiei infiintata special pentru a duce la bun sfarsit acest proiect, destinatia culturala a constructiei nu va putea fi niciodata schimbata. Grivita 53 va ramane teatru si cand noi nu vom mai fi. Urmatoarea reprezentatie se va juca luni, 24 aprilie, ora 20. Biletele se gasesc pe www.blt.ro sau www.bilete.ro. Detalii despre G53 – PRIMUL TEATRU CONSTRUIT IMPREUNA pe www.grivita53.ro