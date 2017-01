Povestea scriitorului care a prevăzut scufundarea Titanicului cu 14 ani înaintea tragediei

Cu 100 de ani înainte ca James Cameron să transpună tragica poveste a Titanicului într-un film de Oscar, scriitorul englez Morgan Robertson a descris într-o narațiune plină de fantezie construcția celui mai mare transatlantic realizat vreodată, denumit Titan. Vasul din roman a pornit în prima sa cursă având la bord 2.000 de persoane, dar într-o noapte cețoasă de aprilie s-a lovit de un iceberg și s-a scufundat, provocând moartea majorității pasagerilor.

Ai spune că povestea nu face decât să noteze scufundarea Titanicului, nu? Însă, nuvela lui Robertson a fost publicată în 1898, cu 14 ani înainte de scufundarea celebrului vas.

După dramatica noapte din 1912, numele lui Morgan Robertson și întâmplările din romanul său au apărut pe prima pagină a ziarului „Times”, alături de scufundarea Titanicului, pe 15 aprilie 1912. Coincidența dintre acțiunea romanului și tragedia care a avut loc în realitate dă fiori.

Dimensiunile Titanicului imaginate de scriitor și cele ale Titanicului real erau aproape identice: ambele aveau câte patru coșuri și trei elice; lungimea Titanului era de 260 metri, pe când cea a Titanicului a fost de 268 metri; puterea motoarelor și viteza ambelor nave era de 25 noduri pe oră. Atât Titanul cât și Titanicul aveau la bord oameni bogați de pe cele două continente – Europa și America; din cei 2.200 de pasageri ai Titanului au murit majoritatea, iar din cei 2.000 de pasageri de pe Titanic, s-au salvat doar 700. Tragedia a avut loc în urma ciocnirii, în ceață, a vasului cu un iceberg, în ambele cazuri evenimentul având loc în luna aprilie.

Analogia era într-adevăr izbitoare și, la scurt după neufragiu, Robertson a început să primească o mulțime de scrisori de amenințare de la rudele celor care au pierit în timpul scufundării Titanicului, numindu-l geniul răului.

Romanul său, „The Wreck on the Titan or Furtility”, nu s-a mai reeditat niciodată, iar numele autorului a fost dat uitării cu timpul.

Foto – Northfoto