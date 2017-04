Povestea dramatică din spatele melodiei „Tears in Heaven”, a lui Eric Clapton

„Dincolo de ușă e pace sunt sigur, acolo în Paradis nu mai sunt lacrimi!” – sunt versurile melodiei „Tears in Heaven/ Lacrimi în Paradis”, care l-a transformat pe Eric Clipton într-o legendă.

Cântecul nu mai are nevoie de nicio prezentare: a fost distins cu un premiu Grammy, apare pe coloana filmului „Rush” și a fost inclus, în 2004, pe lista Rolling Stone: Cele mai bune 500 de piese ale tuturor timpurilor. Este o piesă care te atinge însă, în ciuda succesului de care se bucură de un sfert de veac, povestea din spatele melodiei este una extrem de tristă.

Eric Clapton a compus această melodie în 1991, la un moment de cumpănă din viața lui. După ce în anul 1990, câțiva apropiați, printre care și managerul său, au murit într-un accident de elicopter, în 1991, și-a pierdut copilul. Fiul său de doar patru ani, Conor Clapton, a murit după ce a căzut de la etajul 53 al unui apartament din New York.

Era 20 martie 1991 când, în jurul orei 11, artistul a primit un telefon de la fosta lui iubită prin care era anunțat că fiul lui este mort.



„Era isterică. Țipa și îmi spunea că fiul meu a murit. Era ridicol. Cum putea să moară? I-am adresat apoi o întrebare prostească: <Ești sigură?>. Mi-a răspuns că a căzut pe fereastră, de la etajul 53. Îmi amintesc că am plecat spre acel loc încercând să mă conving că totul este în regulă. Am ajuns în fața blocului și am văzut o mașină de poliție și paramedici, dar nu am avut curajul să intru în bloc”, a povestit cântărețul în cartea sa autobiografică.

Conor a fost rezultatul iubirii lui Eric Clapton cu modelul italian Lori del Santo pentru care și-a părăsit soția. Nașterea fiului său, în 1986, l-a făcut pe artist să se trezească la realitate. La acea vreme, era alcoholic, consuma droguri, divorțase de soție și se despărțise de mama copilului său. După ce a fost la dezintoxicare, a găsit ajutorul de care avea nevoie.

„Când s-a născut copilul, cei de la spital mi l-au dat să îl țin în brațe. Am fost vrăjit, m-am simțit mândru, desi nu știam nimic despre copii. Am considerat că, fiind tată, era timpul să mă maturizez și să renunț la comportamentul irrational de până atunci”, se destăinuie Clapton în cartea sa.

Viața lui a luat o întorsătură neașteptată după acea zi tragică de martie. Cu doar o zi îaninte, își dusese fiul la circ și se distraseră împreună. În amintirea ultimei zile petrecute împreună cu fiul său, artistul a compus melodia „Circul”.

Primii trei ani după moartea lui Conor au fost cumpliți pentru artist. Nu voia să se reapuce de muzică până când Russ Tielman i-a cântat „Wonderful Tonight”. Muzica l-a ajutat să își revină.

„La început, nu aveam niciun obiectiv, apoi cântecele au început să prindă contur. Primul cântec a fost ‘Circul’, în amintirea zilei când l-am dus pe Conor la circ, cu o zi înainte să moară. Am scris apoi un cântec despre pierderea fiului meu, ’Ochii tatălui meu’. Ultimul și cei mai puternic a fost ‘Lacrimi în Paradis’”, a mai dezvăluit legendarul Eric Clapton în cartea sa autobiografică.

Foto – Northfoto