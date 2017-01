Povestea copilului sărman care vindea pixuri și creioane în fața unui restaurant

Un om de afaceri a întâlnit în fața restaurantului în care obișnuia să își ia prânzul un copil sărman, cu hainele ponosite, dar care părea vesel. Credea că cerșea, însă când s-a aproaiat de el a observat că vinde ceva.

Bărbatul a decis să îl invite pe micuț să ia masa cu el, după ce copilul i-a spus că vinde pixuri și creioane ca să își ajute familia. Băiatul a început să îi povestească omului de afaceri că îl cheamă Shiva, are șase ani, mama lui este grav bolnavă, iar tatăl său a murit la scurt timp după ce s-a născut el.

Shiva i-a cerut bărbatului două porții de mâncare. Una a pus-o deoparte pentru sora lui mai mica, iar pe cealaltă a mâncat-o el. Iată dialogul dintre omul de afaceri și copilul sărac:

─ Mergi la școală?

─ Nu. Dacă mă duc la școală ce mai mănânc?

Impresionat de răspunsul micuțului, bărbatul a încercat să schimbe subiectul:

─ O iubești pe sora ta?

─ Da. Mă distrează!

─ Și pe mama ta?

─ Foarte mult. Mama mea are febră.

─ Și tu muncești?

─ Da. Nu am tată. A murit.

─ Când te mai găsesc aici?

─ Mă găsești în fiecare zi, dar nu veni marțea.

─ De ce?

─ Pentru că mă odihnesc. Am nevoie să îmi odihnesc picioarele.

După ce au terminat de mâncat, omul de afaceri i-a dat câțiva dolari micuțului și l-a întrebat ce va face cu banii. Răspunsul lui Shiva a venit prompt: „Cumpăr mâncare!”.

Cu timpul, cei doi au devenit foarte buni prieteni, iar omul de afaceri a decis să îi ajute familia lui Shiva, pentru ca acesta să nu mai fie nevoit să muncească și să se poate duce la școală ca orice copil de vârsta lui.

