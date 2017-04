Vedete din România născute în zodia Berbec

Nativul Berbec are o personalitate puternică, îi place să dețină controlul și are o putere de convingere extraordinară.

Pentru că ne aflăm în perioada Berbecului, noi îți vom prezenta 4 dintre vedetele din România născute sub acest semn.

Antonia, întotdeauna plină de entuziasm

Născută pe data de 12 aprilie, cântăreața Antonia este plină de idei, entuziasm și inițiativă încadrându-se perfect în tiparul zodiei Berbec.

Viața ei a fost încă de la o vârstă fragedă tumultoasă, aceasta de la vârsta de 5 ani a stat alături de părinții săi în Statele Unite ale Americii.

Antonia a crescut în statul Utah și în orașul Las Vegas din statul Nevada, unde a terminat liceul și a intrat și în lumea modelling-ului. A participat la sute de ședințe foto pentru cataloage și a ajuns să colaboreze cu agenții mari din America. După 13 ani petrecuți în SUA Antonia s-a întors cu familia în România.

Aceasta are o fetiță din prima căsătorie pe nume Maya și doi băieței cu Alex Velea.