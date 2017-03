Patricia, fiica lui Marius Țeicu, s-a vindecat de leucemie

Fata lui Marius Țeicu s-a vindecat de leucemie. Patricia a trecut prin momente absolut teribile.

Fata lui Marius Țeicu, Patricia, a fost invitată la emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit despre drama prin care a trecut, dar care s-a sfârșit cu bine.

I s-a făcut transplant la Spitalul Fundeni din Capitală, iar după ce s-a aflat că are nevoie de sânge oamenii au sărit rapid în ajutorul ei.

„Am un tată extraordinar și îi mulțumesc lui Dumnezeu… Am renăscut. Mă rog în fiecare zi și le mulțumesc oamenilor. În fiecare dimineață, îi iau la rând și le mulțumesc. Începând cu Dumnezeu, cu oamenii, cu toată lumea care m-a ajutat. Sunt alt om și sunt schimbări. Ți se schimbă prioritățile. Vezi lucrurile altcumva”, a declarat Patricia Țeicu la emisiunea pe care Cătălin Măruță o prezintă la ProTv.

„În anul 2015, deodată, mi-au apărut niște bubițe. Și am crezut că e pe fond nervos. Că mă agit. Și eu pun pasiune în tot ce lucrez. Eu nu am avut nicio boală a copilăriei. Eu nu răceam. N-am avut nimic. de aia nu mergeam la doctor. Am crezut că bubițele sunt pe fond nervos și am stat vreo trei luni și nimic. Când am văzut că nu trec, m-am dus la dermatologie, acolo mi-au descoperit că am…

Citeste continuarea pe libertatea.ro!