Nu-i așa că ți-ai dori să știi cât mai multe despre vedetele tale preferate, să fii la curent cu cele mai ascunse secrete ale lor și să le afli trucurile în materie de succes și faimă?

OwnZones Media Network și UPC România au lansat OwnZones Passport, o aplicație ce îți permite să rămâi aproape de celebrități și influenceri din România și SUA, să afli știri locale și să vizionezi filme de top de la Hollywood.

Disponibilă exclusiv pe media boxurile Horizon ale abonaților UPC, aplicația îți permite să vizionezi seriale originale, ce au ca protagoniști pe vedetele românești Anna Lesko, Adelina Pestrițu, Paul Siserman și Cătălin Botezatu.

Adelina are plăcerea de a prezenta o serie de 12 episoade în care va destăinui trucurile de frumusețe ale vedetelor, dar și cele mai bune sfaturi pentru o viață sănătoasă.

Dacă vrei să te reîndrăgostești de sport și mișcare, Anna Lesko este pregatită să îți arate cum și-a revenit după sarcină. Vei afla tehnici personalizate de full body fitness și secrete de nutriție destinate în special proaspetelor mămici care vor să-și recapete silueta.

Secretele bucătăriei gourmet vor fi dezvăluite de Paul Siserman, ce te va învăța să gătești în doar câteva minute preparate ingenioase, simple și sănătoase, atât de necesare celor care au un ritm de viață alert.

Vrei să vezi cum arată o zi din viața lui Cătălin Botezatu? Intră pe Horizon și accesează aplicația Ownzones Passport. Doar aici vei vedea în exclusivitate cum se desfășoară cu adevărat o zi din viața renumitului designer.

În plus, acestea vor fi completate de serialele originale disponibile deja pe Ownzones.com, precum “Chloe on Pointe”, cu Chloe Lukasiak, fosta vedetă din “Dance Moms”, și “Hollywood DIY with How2Girl Courtney Sixx.” De asemenea, serviciul va lansa o selecție de firme de la Hollywood, inclusiv o colecție de filme Star Trek și serialul documentar exclusiv “The Captains”, realizat de William Shatner.

Astfel, cei care își doresc, se pot abona la aplicația OWNZONES Passport, disponibilă prin intermediul mediaboxului Horizon de la UPC. Acesta permite o navigare uşoară, simplă şi prietenoasă, astfel că funcţiile de recomandare şi căutare permit o găsire rapidă a conţinutului, pentru ca utilizatorii să beneficieze de o experiență cât mai plăcută.

Mai multe detalii despre aplicație: https://www.upc.ro/ownzones/