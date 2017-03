Strauss Coffee ne invită la o ceașcă de cafea cu conștiință

Compania anunță un nou proiect, prin care își dorește să susțină, la nivel global, femeile care cultivă cafea.

Strauss Coffee BV, una dintre cele mai mari companii de cafea din lume, a anunțat un nou proiect în parteneriat cu femei care cultivă cafea din diferite colțuri ale lumii. Acest proiect este gândit pentru a oferi sprijin, la nivel global, fermelor conduse de femei, efectul dorit fiind de a îmbunătăți producția, de a produce în mod sustenabil cafea gustoasă, susținând în același timp femeile și promovând egalitatea în comunitățile de cafea din regiuni în curs de dezvoltare din întreaga lume.

Strauss Coffee a decis să inițieze acest proiect internațional unic, din dorința de a pune în aplicare valorile esențiale ale companiei, în special nevoia emancipării rolului femeii pe piața internațională a cafelei. Studiile arată că femeile fac 70% din munca fizică, dar că dețin doar 15% din terenuri, din facilitațile necesare procesării, sau din produsele comercializate. Atunci când femeile fac cea mai mare parte din munca de pe câmp, este estimată o îmbunătățire cu 20%-30% a randamentului, ceea ce duce la o îmbunătățire a calității cafelei. O implicare cu 2,5%-4% mai mare a femeilor-fermier a crescut producția în agricultură, iar acest lucru ar putea reduce cu 100-150 de milioane numărul oamenilor care nu au ce mânca în întreaga lume. Când femeile controlează veniturile familiei, ele cheltuie 90% pentru nevoile acesteia, comparativ cu numai 40%-50%, cât cheltuie bărbatii. De asemenea, se remarcă îmbunătățiri și în sănătatea și nutriția copiilor.

Strauss coffee își propune să influențeze și să sprijine cultura internațională a cafelei printr-o abordare consolidată a afacerii “de la fermă la raft”, pentru că astfel se creeaza o legatură directa între consumatorii nostri și originile produselor noastre – fermele, fermierii și modul acestora de a trăi. Ca parte a strategei de sustenabilitate a companiei – o ceașcă de cafea cu conștiintă – acest proiect include 5 parteneriate cu asociații ale femeilor care cultivă cafea din piața de dezvolatare până la sfarșitul lui 2017. Parteneriatele vor include achiziționarea boabelor de cafea, dar și acordarea de suport financiar, expertize ale cafelei și mijloace tehnologice acestor asociatii, toate fiind menite să îmbunătățească productivitatea și abilitățile în afaceri. Cafeaua din aceste parteneriate va fi folosită pentru brandurile din fruntea companiei, precum Elite Coffee, MK Fresh, Doncafe Fresh, dar și pentru edițiile limitate din magazinele intenaționale.

Trei parteneriate cu asociații ale femeilor care cultivă cafea sunt deja în desfășurare în Africa, Asia sau America de Sud. În RD Congo, Strauss Coffee investește în asociația Reconstruirea Speranțelor Femeilor (RWH), o asociație locală a femeilor congoleze care cultivă cafea în Bukavu, RD Congo. RWH militeaza pentru restabilirea încrederii și a demnității femeilor într-o țara care a fost catalogată ca fiind cel mai periculos loc din lume pentru a fi femeie. RWH lucrează pentru a crea un spirit de antreprenoriat și de management de sine pentru femei, cu scopul de a crește nivelul de trai în comunitățile lor și în întreaga lor natiune. Ca parte a acestui proiect, Strauss Coffee va finanța construirea și revitalizarea stațiilor de spalare, training sezionier în agronomie, dar și traiul economic al femeilor, ajungând la 1.200 de femei care cultivă cafea. Proiectul este o colaborare cu Coffeelac, cel mai mare procesator de cafea și exportator de Arabica Coffee in RDC de Est și cu SHIFT Impact Solutions, o firma care se concentrează pe dezvoltarea responsabilă a lanțului de aprovizionare și pe puterea economica a femeilor. Organizația RWH a fost aleasă in primul rand pentru ca aceasta atinge standardele înalte impuse de Strauss Coffee în ceea ce priveste gustul. Cafeaua din Congo va fi comercializată începând din acest an.

În Honduras, Strauss Coffee a investit în COMUCAP – o Cooperativa a femeilor din La Paz, compusă din 286 de membrii. Acesta a fost fondată în 1993 din necesitatea de a promova drepturile femeilor. La început a pornit prin a fi un show de radio ce avea scopul de a educa femeile, insă acum este o organizație ce schimbă vieți, cu sute de membri. Conform World Heath Organization, Hounduras este cea mai violentă țara din lume, cu cea mai mare rata a abuzului barbaților asupra femeilor. Cooperative ca aceasta oferă o salvare vitală în materia consilierii, educației, îndrumării în business și facilitării creditării. Aceasta le oferă locuri de muncă cinstite, pentru ca femeile să poată aduce siguranță familiilor lor. Strauss Coffee va susține cooperativa în diferite modalități, în special la infrastructură – s-a contribuit la noi mașinării de uscare a boabelor, lucru ce va creste randamentul semnificativ și de aici vor rezulta mai mulți bani pentru cooperative și pentru femeile ce activează în această industrie. Cooperativa COMUCAP a fost aleasă, în primul rând, datorita cafelei lor care atinge standardele de gust ale Staruss Coffee: doar cele mai bune cireșe sunt culese și zdrobite pentru a produce o cafea delicioasă cu urme de nucsoară, lapte de malț și caramel. Aceasta a fost aleasă și deoarce cooperativa funcționeaza cu beneficii reciproce din partea tuturor membrilor. Cafeaua de la COMUCAP va fi lansata pe piata in acest an.

În Vietnam, Strauss Coffee investește în programul “Clădind competenta femeilor în Vietnam”, program ce va susține un grup de 300 de femei care cultivă cafea – văduve, singure, minorități și femei sărace, cu scopul de a le îmbunătății cunoștințele, capacitățile, calitatea cafelei pentru ca în final să genereze venituri suplimentare. Făcând parteneriat cu ACOM, comerciant de cafea și companie vietnameză de sustenabilitate, Strauss Coffee va achiziționa Robusta Coffee de la această asociație și va investi în mașinării de procesare și în alte echipamente care să îmbunătățească calitatea cafelei, plantarea pomilor fructiferi de valoare ridicată pentru a oferi umbra și în organizarea femeilor în programe de munca în cooperativă, dându-le astfel mijloacele și oportunitățile pentru a-și crea propriile competențe, cu scopul de a avea access la servicii extinse.

“Pentru Strauss Coffe acest proiect nu este doar despre cafea. Noi facem acest lucru deoarece le-am cunoscut pe aceste femei și am ințeles că noi nu le oferim lor doar mijloace mai bune de a-și crește cafea, ci noi le ajutăm sa isi creasca încrederea de sine” a spus Celine Bannino, CMO Strauss Coffee. “Acest proiect îmbunătățește încrederea pe care ele o au în culturile de cafea, dar și încrederea pe care o au în ele, ca fiind femei puternice și capabile. Le invață ca pot trece peste orice provocare. Impactul acestei cooperari este direct – asupra femeilor care cresc cafea, pe de-o parte și asupra consumatorilor din toata lumea care se bucură de produsele lor, pe de altă parte.”

“Noi insistăm în a furniza acestor asociații lucrurile de care au nevoie cel mai mult și prin acest lucru putem crea o valoare adăugată care va transcede comunităților lor“, a susținut Amir Levin, COO Strauss Cofee. “Pe termen lung ne propunem să cooperam cu mai multe cooperative de femei și ferme din jurul lumii. Prin creșterea atenției acordate sustenabilității, continuăm să ne adresăm nevoilor pe termen lung ale industriei adevărate a cafelei, ce are un impact pozitiv asupra vieții oamenilor”.

Despre Strauss Coffee

Strauss Coffee este o companie globală de cafea, una dintre cele mai importante zece companii de acest fel din lume, cu vânzări anuale de aproximativ un miliard de dolari. Compania a investit și dezvoltat brand-uri locale de cafea, care sunt lideri de piață în Brazilia, Polonia, România, Serbia, Rusia, Ucraina și Israel. Compania operează pe 14 piețe din întreaga lume, având aproximativ 7.500 de angajați. Misiunea Strauss Coffee este de a promova cultura cafelei și de a împărtăși pasiunea pentru cafea cu consumatorii din întreaga lume.