(P) Spring Style Detox la Bucuresti Mall

Odata cu schimbarea de sezon, simtim energia renasterii, a reinventarii si nevoia de a pune lucrurile in ordine pentru ca restul anului sa curga cu blandete. Acelasi concept, al “curateniei de primavara”, il gasim si in procesul de reevaluare a garderobei pe care o vom folosi in lunile urmatoare.

In cursul saptamanii trecute, in cadrul workshopului „Style Detox” organizat de Bucuresti Mall, Irina Markovits, consultant de stil si fondatoarea blogului StyleDiary.ro, a impartasit vizitatoarelor cele 3 etape principale ale unei evaluari de garderoba.

Triere si selectie

O mare parte din stresul cauzat de propria garderoba vine din prea multa varietate stilistica si prea putina coeziune. Ce ne dorim de fapt este un dulap cu suficient de multe haine, care sa ne bucure, dar si care sa fie usor de combinat si purtat.

Pentru ca sa isi merite locul in dulap, fiecare piesa vestimentara trebuie sa raspunda urmatoarelor intrebari:

– Marimea/ masura inca mi se potriveste? Sau imi este prea larga, prea stramta, prea scurta samd?

– Este intr-o stare buna, as putea imbraca-o imediat? Daca nu, reparatiile necesare sunt minore (un nasture lipsa, un tiv descusut) sau majore (scurtat maneci, modificat ajustarea unei rochii in talie, pete la subratul camasilor, deteriorari ale materialului)?

– Pot imbunatati aceasta haina, in cazul in care decid sa o pastrez? (modificarea formei decolteului, eliminarea unui guler, scurtarea sau lungirea unui tiv)

– Am purtat-o in ultimii 2-3 ani? Daca nu, sunt sigura ca o voi purta sezonul acesta?

– Gasesc minimum 4-5 piese in garderoba cu care sa o asortez imediat?

– Imi mai place? Pot spune ca este o haina care e inca in stilul meu?

– Daca as vedea-o astazi intr-un magazin, as mai cumpara-o?

Pe langa selectia de haine ce vor fi aruncate, donate, modificate, recomandarea Irinei este de a agata pe un stander separat acele haine din categoria pe care ea o numeste “trial separation”. “Sunt acele haine pe care nu le-ati mai purtat de ceva vreme, care inca va plac si de care nu va indurati sa va despartiti. Asadar, puneti-le deoparte, evaluati-le cu atentie si ganditi-va realist daca redescoperindu-le peste un an, le veti purta cu usurinta.” In aceasta categorie pot intra atat piese cu valoare sentimentala, dar si multe haine frumoase pentru care nu ati mai avut ocazii sa le purtati. Daca nici peste un an nu le veti purta, este de preferat sa renuntati la ele.

Organizarea garderobei

Odata ce ati incheiat procesul de evaluare, triere si selectie a intregii garderobe, vine momentul organizarii dulapului. Va puteti aranja hainele pe categorii vestimentare (rochii, bluze si camasi, sacouri si cardiganuri, pantaloni si salopete, fuste) sau le puteti organiza pe culori (alb, negru, gri, bleumarin intr-o parte, urmate apoi de restul culorilor si incheind cu imprimeurile). Ambele formule sunt la fel de bune, important este ca atunci cand deschideti dulapul sa aveti perspectiva intregii garderobe, ordonate si coerente.

Inventarul

Al treilea pas, la fel de important ca primele doua, este inventarierea garderobei: o analiza amanuntita a ce aveti si ce lipseste. Inainte de a putea spune ca aveti o garderoba, trebuie sa stiti ce “materie prima” aveti la dispozitie. Ideea principala este ca nu va doriti sa cumparati o haina care exista deja in garderoba. In plus, e o buna ultima ocazie de a observa daca nu cumva in dulap se ascund mai multe exemplare ale aceleiasi piese (nimeni nu are nevoie de 10 tricouri albe identice!). Nu in ultimul rand, inventarul va da ocazia sa notati ce va lipseste: accesorii, piese spectaculoase, haine de ocazie, imprimeuri samd…

Doamnele prezente la workshop au mai aflat care este formula unei tinute complete, care ar putea fi cele 5 piese trendy in care merita sa investeasca in primavara 2017 (o bluza alba de zi cu volane, care sa inlocuiasca simpla camasa alba; o pereche de pantaloni moderni, fie cu pense in talie, fie largi si cu lungime 7/8; o pereche de jeansi vintage; o pereche de pantofi cu toc mediu patrat si orice piesa purtatoare a unei broderii florale) si, mai ales, care este diferenta dintre a avea o garderoba sau doar un dulap plin cu haine frumoase.

