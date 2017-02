(P) Noua colectie Sense primavara-vara 2017

In noul sezon, marca romaneasca Sense, care detine o retea proprie de magazine in orasele importante din Romania, a pregatit o colectie foarte ampla, structurata pe capsule diferite stilistic si cromatic. Semnate de designerul Andreea Tincu, colectiile capsula Spring-Summer 2017 te vor cuceri prin modelele chic, creative si originale, potrivite atat pentru evenimente casual, serviciu, cat si pentru ocazii speciale.

Colectia The Simply Luxury este delicata, in nuante luminoase de albastru Island Paradise, roz pudrat Pale Dogwood, ivory si portocaliu deschis. De o pretiozitate cromatica evidenta, modelele propuse sunt fine, croiul minimalist, combinatiile cromatice calde. Regula este foarte simpla: combina culorile reci cu cele calde, de exemplu roz cu bleu, pentru un look perfect feminin.

Colectia Gritty Nature este grafica, cu piese vestimentare care pot fi purtate atat la serviciu, cat si dupa program, cand simti nevoia unei plimbari binemeritate. Iti vor placea imprimeurile grafice, in buline si dungi, cromatica subtila, cu accente de negru sau alb. Este o grupa care te duce cu gandul la vacanta intr-un oras aglomerat, iti ofera o senzatie de liniste si te va incarca pozitiv.

Colectia The Power of Pink este o colectie pe care o poti purta fredonand La Vie en Rose. Mai mult, Pink Yarrow este declarata de Pantone, specialistul mondial in tendinte, drept culoare in topul noului sezon. Poarta roz pentru ca esti femeie, este o culoare vesela, care te intinereste, are foarte multe nuante, dintre care poti sa o alegi pe cea preferata. Combina piesele uni cu cele imprimate sau alege rochii color block pentru un impact maxim.

Colectia Horizon iti este cu siguranta dedicata daca iubesti verdele, albastrul indigo, nuantele de liliachiu. Designerul Andreea Tincu se joaca cu volumele si iti propune atat fuste midi, cat si 7/8, conice sau asimetrice, rochii in clini ori drepte, forme diferite pentru ca sa ai variante diverse in aceeasi familie. Verdele luminos arata impecabil cu albstrul indigo, in timp ce printurile florale sunt subtile si romantice.

Colectia I Love Nature este dominata de tonalitati fine, cu materiale inspirate de natura, dry sau patinate. Nu este o grupa a contrastelor puternice, fiind o colectie aparent discreta, dar foarte feminina si atent elaborata. Are piese vestimentare pe care designerul iti recomanda sa le accesorizezi cu nude sau ton in ton.

In Luna Iubirii, lasa-te rasfatata si bucura-te ca esti femeie. Poti vedea saptamanal modele noi din colectia Sense, atat in magazinul online www.fashionsense.ro, cat si in reteaua nationala de magazine (Alba Iulia, Arad, Bacau, Bistrita, Botosani, Brasov, Braila, Bucuresti, Deva, Galati, Iasi, Piatra Neamt, Pitesti, Ploiesti, Roman, Targu Mures, Timisoara). Nu uita ca 2017 este un an special pentru Sense (implineste 10 ani de moda in Romania!) si surprizele te asteapta sa le descoperi. Poti fi una dintre fericitele castigatoare ale concursurilor tematice sau poti beneficia de campaniile promotionale pe care le vei descoperi in magazine pe tot parcursul anului.