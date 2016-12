(P) Recunostinta imbraca mai multe forme: un sentiment din adancul inimii sau o expresie de multumire

Pasiunea mea pentru moda a inceput… Nu, acesta nu este un mesaj siropos despre cum m-a fascinat pe mine sa desenez rochii si despre cum soarta a facut ca eu sa imi pot urma visul de a deveni un profesionist in moda. Totul a inceput…cu o CARPA. Poate cea mai frumoasa carpa pe care am vazut-o vreodata, o rochie din catifea neagra, azvarlita pe sofaua rosie din salonul actritei Ileana Focsa. Da, a fost matusa mea si da, de acolo a plecat totul. A fost matusa mea si femeia careia ii voi fi mereu recunoscatoare pentru ca m-a invatat importanta elegantei si stilului.

Nu viata, ci o optiune personala, m-a indreptat initial catre avocatura, in care am gasit satisfactii aproape depline, materializate intr-o cariera de sase ani.

Dupa sustinerea examenului de definitivat in profesia de avocat, am luat decizia de a abandona totul si de a o lua de la capat, pe un drum nu atat de nou pentru mine, insa cu totul diferit pentru cei ce ma percepeau ca avocatul Iulia Albu.

Nimeni nu a inteles alegerea mea, insa eu am mers mai departe. Atat de departe, cat talentul si visele mele ma pot duce. Am absolvit UNARTE si sunt unde sunt acum, pentru ca sunt cea mai buna in ceea ce fac. Am fost admisa pentru ca sunt talentata si nu imi este frica si nici rusine sa o spun. Drumul meu continua, pentru ca visul meu este unul maret si EU decid sa merg mai departe.