Cand ne confruntam cu caderea parului in exces, tindem sa dam vina pe produsele folosite. De multe ori insa, chiar daca folosim samponul sau balsamul potrivit, parul continua sa cada, iar primul impuls este sa consideram ca nu folosim produsele de tratare potrivite.

Ce trebuie sa stim insa este ca produsele folosite sunt foarte rar cauza caderii parului, insa folosirea produselor potrivite contribuie la succesul unui tratament impotriva caderii parului. Primul lucru pe care trebuie sa-l facem atunci cand observam o cadere excesiva a parului este sa determinam cauza care a dus la aceasta afectiune. In cele mai multe situatii, caderea parului in exces este cauzata de deficiente de minerale si vitamine, genetic sau de dereglari hormonale. De aceea este important sa consultam un doctor inainte de a da vina pe produsele pe care le folosim.

Produsele pentru par, in special cele folosite pentru curatarea si hranirea acestuia joaca insa un rol foarte important in tratarea caderii parului in exces. De aceea, REKZE Laboratories a dezvoltat o linie special creata pentru a restabili conditiile optime ale scalpului necesare regenerarii si cresterii sanatoase a parului, compusa din samponul ’63’, balsamul ’43’, serul ’24’ si primele servetele umede din lume pentru hranirea si curatarea scalpului ’28’. Lipsa nutrientilor, poluarea si stilul de viata nesanatos pot afecta starea de sanatate a scalpului, lucru care poate duce la caderea parului. Mentinerea unui scalp sanatos este foarte importanta atunci cand incepem un tratament impotriva caderii parului.

Ingredientele folosite pentru produsele REKZE Laboratories ajuta la reducerea toxinelor care ar putea cauza parul sa devina casant si subtire si ajuta la imbunatatirea abilitatii scalpului de a sustine cresterea unui par sanatos care este mai putin predispus ruperii si caderii. Astfel ca, pe langa, asigurarea nutrientilor si vitaminelor de care organismul are nevoie pentru o buna functionare, trebuie sa ne asiguram ca si scalpul si parul sunt sanatoase si prezinta conditiile optime pentru regenerare fara a folosi medicamente precum Minoxidilul sau Finasterida care pot provoca efecte adverse. Citeste mai mult despre produsele REKZE Laboratories aici: https://www.rekze.ro.