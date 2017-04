Utilizatorii aplicației vor avea acces la conținut video original cu vedete locale și internaționale și filme de la Hollywood, exclusiv în platforma HORIZON de la UPC

București, 31 martie 2017 – OwnZones Media Network (OMN), un furnizor global de tehnologie, distribuție și conținut pentru piața OTT împreună cu UPC România, parte a grupului Liberty Global, anunță lansarea aplicației OwnZones Passport România. Disponibilă exclusiv abonaților UPC care dețin mediabox-ul de ultimă generație HORIZON, aplicația debutează cu o selecție de seriale originale cu influenceri din România și SUA, știri locale destinate în principal generației „millennials” și o ofertă bogată de filme de top de la Hollywood.

„Ownzones Passport România este o aplicație premium ce oferă conținut exclusiv dezvoltat în funcție de specificitățile pieței din România”, a afirmat Dan Goman, fondator și CEO al OMN. “Suntem încântați să inițiem un parteneriat cu UPC România pe noua platformă HORIZON și considerăm că există oportunități excelente de a oferi soluții asemănătoare și pe alte piețe.”

„Platforma de televiziune HORIZON are un portal de aplicații interactiv, utilizatorii având acces la conținut local și internațional diversificat, relevant pentru fiecare segment de public. Este un serviciu unic pe piața din România, prin intermediul căruia orice televizor se transformă într-un smart TV. Lansarea aplicației OwnZones Passport pe platforma noastră video susține strategia UPC de a oferi cea mai bună experiență de divertisment clienților, venind cu un conținut premium original.” a declarat Bogdan Bucurei, Director Marketing UPC România.

OMN asigură toate programele pentru noua platformă OwnZones, inclusiv producția a patru seriale originale, având ca protagoniști vedetele Anna Lesko, Adelina Pestrițu, Paul Siserman și Cătălin Botezatu. Acestea vor fi completate de serialele originale disponibile deja pe Ownzones.com, precum “Chloe on Pointe” cu Chloe Lukasiak, fosta vedetă din “Dance Moms”, și “Hollywood DIY with How2Girl Courtney Sixx.” Prin parteneriatul cu Circa, un portal de știri și divertisment în expansiune rapidă, OwnZones va crea un birou de știri dedicat, cu un corespondent permanent la București, care va publica zilnic ultimele știri, documentare și reportaje de lifestyle. De asemenea, aplicația va avea o selecție de filme de la Hollywood, inclusiv o colecție de filme Star Trek și serialul documentar exclusiv “The Captains”, realizat de William Shatner.

“Sunt încântat că serialul ‘The Captains’ își va face debutul românesc pe OwnZones Passport România”, a declarant Shatner, care a jucat rolul căpitanului Kirk în primul serial Star Trek și în filmele de lung-metraj bazate pe acesta.

Toți clienții UPC care au mediabox-ul HORIZON pot accesa conținutul OwnZones din portalul de aplicații. Mai multe detalii aici: www.upc.ro/ownzones

Despre OWNZONES Media Network

OWNZONES Media Network (OMN) este un furnizor global de tehnologie și soluții media pentru industria cinematografică, televiziune și industria de conținut digital, înființată de CEO-ul Dan Goman, un pionier al OTT-ului. Platforma tehnologică exclusivă a companiei și serviciile integrate de marketing și programare oferă deținătorilor de conținut o soluție single-source, end-to-end, de asigurare a unor experiențe de vizionare de clasă mondială pe toate platformele OTT, inclusiv web, aplicații mobile și dispozitive conectate. De asemenea, compania produce propriile programe originale, destinate generației millennial. OMN are sediul central la Los Angeles și birouri în Arizona și România, iar printre partenerii și clienții săi se numără Comcast, Magnolia Pictures, British Pathe, DirecTV, Scripps, Spectrum, Amazon, Hulu, Verizon, T-Mobile Binge On și SonyVue, printre alții.

OMN oferă streaming video direct către consumator sub forma OWNZONES.com, o platformă VOD cu canale personalizabile. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați www.ownzonesmedia.com.

Despre UPC

UPC România, una dintre cele mai mari companii de telecomunicații de pe piața locală, este lider în domeniul inovației în tehnologie. Compania oferă servicii de televiziune (digitală, prin satelit și analogică), Internet în banda largă și telefonie în aproximativ 300 de localități. Serviciile digitale oferite de UPC România îi conectează pe cei 1.245.200 de clienți la universul digital și le oferă experiențe uimitoare. Premierele UPC pe piața din România includ lansarea televiziunii digitale, a tehnologiilor HD, DVR, 3D, dar și a internetului de mare viteză, Fiber Power 500 Mbps. UPC România este afiliată la Liberty Global, plc. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.upc.ro.

Liberty Global, plc. este liderul industriei mondiale de comunicații prin cablu, cu operațiuni în peste 30 de țări în Europa, America Latină și Caraibe. Îi conectăm pe oameni cu lumea digitală și le oferim posibilitatea de a descoperi și experimenta posibilități nelimitate. Serviciile noastre 3Play – televiziune, Internet în bandă largă și telefonie – sunt furnizate prin intermediul unor rețele de generație următoare și prin platforme inovatoare de tehnologie care conectează 59 milioane de clienți. Liberty Global desfășoară operațiuni în 12 țări din Europa, brandurile incluzând Virgin Media, Ziggo, Unitymedia, Telenet și UPC. Grupul LiLAC operează în peste 20 de țări în America Latină și Caraibe, prin brandurile VTR, Flow, Liberty, Mas Movil și BTC.