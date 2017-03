(P) Nominalizările la categoria „Cel mai bun film european” la Premiile Gopo 2017, proiectate la Cinema Elvira Popescu și Cinema Muzeul Țăranului

Cele cinci producții nominalizate la categoria “CEL MAI BUN FILM EUROPEAN” a celei de-a XI-a ediții a Premiilor Gopo pot fi vizionate, începând de astăzi, la Cinema Elvira Popescu și Cinema Muzeul Țăranului din București. Proiecțiile sunt programate în perioada 8 – 19 martie 2017.

Lungmetrajele europene nominalizate anul acesta la Premiile Gopo sunt: “Toni Erdmann” (regia Maren Ade), “Mlaștina / La Isla Minima” (regia Alberto Rodríguez), “Despre oameni și oi” / Rams” (regia Grimur Hákonarson), “Fiul lui Saul / Son of Saul” (regia László Nemes) și “Un porumbel cugetând pe o ramură / A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence” (regia Roy Andersson).

“Toni Erdmann” (regia Maren Ade) rulează la Cinema Elvira Popescu, miercuri 15 martie, de la ora 14.30, și la Cinema Muzeul Țăranului, duminică 12 martie, ora 12:30.

“Mlaștina / La Isla Minima” (regia Alberto Rodríguez) este programat la Cinema Elvira Popescu duminică, 19 martie, ora 11:30, iar la Cinema Muzeul Țăranului, joi, 9 martie, ora 16.00.

“Despre oameni și oi” / Rams” (regia Grimur Hákonarson) rulează la Cinema Muzeul Țăranului, miercuri, 8 martie, ora 16:00 și sâmbătă, 11 martie, ora 15.00.

“Fiul lui Saul / Son of Saul” (regia László Nemes) are proiecții la Cinema Muzeul Țăranului Român, vineri, 10 martie, ora 16:00 și la Cinema Elvira Popescu, marți, 14 martie, ora 15:30.

“Un porumbel cugetând pe o ramură / A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence” (regia Roy Andersson) poate fi văzut la Cinema Elvira Popescu luni, 13 martie și joi, 16 martie, de la 15:30.

Biletele pot fi achiziționate online de pe www.eventbook.ro, dar și de la casele de bilete ale celor două cinematografe.

Accesul votanților la Premiile Gopo este gratuit la toate proiecțiile, în baza unui act de identitate.

Gala Premiilor Gopo 2017 – ediția a 11-a este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei și Babel Communications.

Evenimentul va avea loc, pe 21 martie 2017, la Teatrul Național din București.