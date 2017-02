(P) Momentele InSync sunt momentele care îmi dau puterea să zbor

Activia dezvăluie poveștile femeilor de succes din toată lumea sub umbrela „Trăiește InSync“. Lasă-te inspirată și motivată de stilul lor de viață.

Cu ce fel de provocări te confrunți în viața de zi cu zi? Dar la locul de muncă sau în relații? Simți că zilnic întâlnești anumite obstacole peste care nu poți trece? Este posibil să te numeri printre femeile care consideră că succesul și împlinirea se află în afara ariei lor de control. Cele care permit propriului spirit critic să le împiedice în a-și atinge potențialul maxim în toate domeniile. Când îți folosești spiritul autocritic în avantajul tău, ai puterea să-l transformi în cel mai de încredere aliat – o forță interioară care te ajută să devii mai echilibrată, mai optimistă și să îți valorifici propriile calități. Dacă ai o relație sănătoasă cu spiritul autocritic, poți spune că trăiești în armonie cu tine și cu lucrurile care te înconjoară. Activia lansează inițiativa „Trăiește InSync“, creată pentru a inspira femeile care doresc să-și atingă potențialul în cele mai importante aspecte ale vieții lor.

Andreea Lițescu (32 de ani), ambasador Activia, se numără printre aceste femei, protagoniste ale unor povești de viață de succes. Este pilot și prima femeie comandant de bază a companiei aeriene pentru care lucrează. Practică sport din copilărie, marea ei pasiune fiind alpinismul. La 17 ani, când tatăl ei i-a făcut o surpriză și a dus-o în vizită la aerodromul din Pitești, a decis că va duce pasiunea ei pentru înălțimi pe cele mai „înalte culmi“: dincolo de nori.

“Am decis chiar atunci și acolo că aveam să zbor într-o bună zi. Cred că, într-o anume măsură, fiecare copil vrea să zboare, dar pentru mine însemnă mai mult decât dorința de a avea o superputere. Știam cu certitudine că voi deveni pilot.“

După absolvirea liceului, Andreea a urmat cursurile Facultății de Inginerie Aerospațială. A pilotat, în paralel, elicoptere și avioane. Dependentă de înălțime și adrenalină, în acea perioadă a escaladat vârful Mont Blanc, unul dintre cele mai înalte din Alpi. La 23 de ani a început să piloteze avioane comerciale, iar în noiembrie 2013, a decolat prima dată şi în calitate de comandant de bază, nu numai de pilot. Dar succesul Andreei nu a venit peste noapte, reușitele ei s-au datorat unui efort susținut de-a lungul multor ani de antrenamente și pregătiri.

„Sunt o persoană care a muncit foarte mult de mică şi am fost crescută să cred că nimic nu este imposibil, dar eram conștientă că mi-am ales un drum dificil. Când mi-am propus să devin pilot, mi-am impus de la început că prin foarte multă perseverență, muncă, antrenamente, o să ajung acolo unde îmi doresc“.

Când vine vorba de relația cu criticul interior, Andreea crede că este foarte important să fii sincer cu tine și să îți recunoști greșelile pentru a învăța să le îndrepți. Realismul și dorința de a persevera sunt și ele de egală importanță. Din aviație a învățat că evoluția și progresul vin din dorința de a fi mai bun și de a aprofunda de la cei care au mai multă experiență – de aici și bucuria de a fi comandant, iar din această poziție a învățat că este mai important să te bucuri de reușitele colegilor decât de ale tale și că succesul lor denotă faptul că ți-ai făcut treaba așa cum trebuie.

Disciplina joacă un rol esențial

Pentru Andreea, disciplina a jucat un rol esențial, iar sportul a contribuit la acest lucru. Disciplina a devenit parte din felul său de a fi. Pentru că, zice ea “în viață, la fel ca în sport, este important să-ți stabilești un plan pe care să-l urmezi. Primele sentimente pe care le simți atunci când te hotărăști să faci ceva sunt entuziasmul și speranța unui alt început. Însă, după aceea, trebuie să te organizezi și să stabilești o listă de priorități. De obicei, inițiativele de succes sunt o combinație între dorință, entuziasm spirit pragmatic şi tenacitate. Vei vedea că nimic nu este imposibil dacă muncești din greu și nu renunți.“

Știe cum să piardă

Un alt lucru important este să fii realist. Andreea a înțeles de la început că este în regulă dacă ai o zi mai puțin bună, iar soluția este să eviți să te învinuieşti pe tine însăți. Trebuie să-ți păstrezi mintea limpede să poți lua decizii corecte la momentul respectiv. Abia apoi poți să apeși butonul de refresh și să o iei de la capăt. „Nu există nu pot, nu există ideea că vin dintr-o familie modestă și trebuie să mă limitez. Dacă muncești foarte mult, poți să obții ce îți dorești. Dacă vrei ca ceva să se întâmple peste noapte, trebuie să fii conștient că sunt 0 şanse să se îndeplinească. Pentru că am făcut sport de mică, am primit o anumită disciplină și am învățat că pas cu pas vei obține lucrul respectiv. Am învățat, de asemenea, să și pierd. Este foarte important să știi că poți avea o zi când lucrurile nu merg așa cum vrei tu și nu e nici o problemă. Trebuie să te ridici și să te ambiționezi și mai mult.“

Trăiește InSync

Pentru ea, la fel de importantă precum cariera este și relația cu ceilalți – în special cu cei dragi. Pilot de linie deja de 9 ani, Andreea a învățat să își împartă timpul astfel încât să se poată dedica familiei și prietenilor, dar să aibă parte și de momente doar pentru ea, ca femeie. În plus, ştie ce vrea și ce i se potriveşte. Şi deşi a crescut într-un mediu preponderent masculin, a ştiut să îşi păstreze feminitatea şi eleganța. Şi-a conturat un stil de viață care i se potrivește și cu care se simte foarte bine, deși poate la o primă vedere nu reprezintă nimic din imaginea asociată de oameni cu profesia pe care o practică. Pentru ea, contează să câștige respectul celorlalți și să demonstreze că aparențele înșală. Crede cu tărie că, în viață, trebuie în primul rând să ai grijă de latura ta umană. Dacă ești fericit pe interior, acest lucru este vizibil și la exterior. Astfel, reușești să îi ajuți și pe cei din jurul tău. Cu toate acestea, nu uită să aibă grijă de corpul ei – o dietă echilibrată și un program de odihnă adecvat îi asigură energia de care are nevoie pentru a face față provocărilor zilnice.

Profesia Andreei o solicită să fie ancorată în permanență – pentru echipa formată din 120 de piloți și nu în ultimul rând pentru pasageri. De aceea, sunt esențiale momentele InSync din rutina sa cotidiană – acele mici clipe de relaxare care dau startul unei zile reușite. Ritualul cafelei nu lipsește din programul ei zilnic, și se bucură de el singură sau alături de cei dragi. Se destinde mai ales când îl plimbă pe Nor, un samoyed alb și extrem de jucăuș, pentru că atunci este momentul în care își adună gândurile. Este clipa de intimitate dinaintea unei zile pline. „Îmi place să mă întorc de fiecare dată la lucrurile de bază şi la lucrurile simple care mă ajută să mă relaxez în timpul liber: la momentele petrecute în familie, la întâlnirile cu prietenii, la plimbările cu Nor.“

Andreea a reușit să-și găsească superputerea, și nu una imaginară. A găsit puterea de a fi InSync. Este echilibrul între momentele în care își menține concentrarea atunci când zboară și capacitatea de a se deconecta când coboară cu picioarele pe pământ.