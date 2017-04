(P) Cadouri de Paște de la iepurașul BaByliss Paris

Tot mai multe dintre noi căutăm inspirație atunci când alegem cadoul pe care vrem să-l oferim celor dragi cu ocazia sărbătorilor. Vrem să fim sigure că alegerea noastră este cea mai bună și că gestul nostru nu va trece neobservat. Iepurașul vine mai devreme anul acesta și-ți propune trei idei de cadouri de la BaByliss Paris pentru a avea un look perfect în această primăvară!

Îți propunem trei produse de care noi ne-am îndrăgostit atât de mult, încât ți-am putea povesti încontinuu cât de minunate sunt. Doar încearcă-le și o să te convingi singură. În plus, avem și-o idee despre cum ai putea să-l răsfeți pe El.

Vom începe cu produsul de care noi ne-am îndrăgostit, placa de păr 2 în 1 Pure Metal, disponibilă în două culori: inox și inox crom. Placa de păr cu înveliș ceramic te ajută să îți schimbi look-ul în doar câteva minute. Poți avea părul perfect drept sau onduleuri seducătoare și asta fără ajutorul unui profesionist, chiar la tine acasă. Pur și simplu prinzi șuvița, rotești și gata, bucle lejere în doar câteva secunde. N-o să-ți vină să crezi cât este de ușor să obții un look impecabil în doar câteva minute. Învelișul ceramic îți protejează părul și îi va menține strălucirea pentru mult timp. De asemenea, poți utiliza placa după numai 15 secunde, timp în care aceasta atinge temperatura optimă de utilizare. Este atât de ușor de utilizat.

Dacă și tu ți-ai dorit bucle care să arate perfect în doar câteva secunde, iepurașul BaByliss are soluția. Descoperă secretul buclelor în secunde cu ondulatorul complet automat Curl Secret 2 Volume & Curl. Curl Secret beneficiază de particularitatea tehnologiei Auto-Curl care transformă automat șuvițele de păr în bucle, asigurând o ondulare uniformă și bucle perfecte în câteva secunde. Mai exact 36 de tipuri de bucle. Alege capătul de 25mm pentru șuvițe subțiri și bucle strânse și adoptă un look lejer încercându-l pe cel de 35mm, care-ți permite ondularea unei șuvițe de păr de până la 3cm. Joacă-te cu setările de temperatură, timpi și direcțe de ondulare și alege tipul de bucle care ți se potrivește. Părul nu este pus sub nicio tensiune, iar funcția ionic asigură protecția de care acesta are nevoie pe timpul ondulării.

Soluția pentru un păr drept imediat? Peria electrică Liss Brush 3D care piaptănă și îndreaptă părul fără să-l deterioreze. Liss Brush 3D beneficiază de o combinație unică de 126 de peri pentru o îndreptare rapidă, ușoară, ce oferă părului elasticitate și luciu natural. Cele trei tipuri de peri ridică firele de păr de la rădăcină pentru a aplica blând căldura pe fiecare șuviță în parte. Perii din plastic, de 34 de mm, separă șuvițele, cei din silicon, de 42 de mm, descurcă părul, iar perii cu înveliș ceramic, de 50 de mm, conferă un păr perfect drept, timp îndelungat. Adio păr freezy și neascultător.

Acum este momentul Lui, pentru că-ți place atât de mult când este bărbierit și aranjat și nu te înțeapă. Trebuie să recunoști că oricât de cool este un bărbat cu barbă, parcă nimic nu se compară cu senzația de piele fină, proaspăt aranjată. Iar dacă face asta și fără să lase păr peste tot, cu atât mai bine. Iepurașul are soluția. Trimmer-ul T800E are un colector de păr ce colectează până la 60% din părul tăiat. Poate fi utlizat cu ușurință, lamele sunt detașabile și pot fi spălate. Are un design plăcut și este foarte ușor de curățat. Se încarcă repede și are o autonomie de până la 60 minute.

Spor la cumpărat beauty gadgets și „Paște fericit!”