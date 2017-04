Pianul Calator, turneul extraordinar al pianistului Horia Mihail, revine dupa succesele repurtate in primii sase ani cu o noua editie, ce se va desfasura in perioada 5 aprilie – 4 mai 2017 in 15 orase din Romania si in Chisinau. Pianul calator il va insoti in calatoria catre unele dintre aceste orase, si anume catre acelea in care nu exista piane de concert performante.

Unul dintre sponsorii principali ai evenimentului este Sense, una dintre cele mai importante marci de imbracaminte create in Romania. Brandul este cunoscut si ca un important sustinator al culturii si valorilor romanesti, acesta alaturandu-se evenimentului inca de la primele editii. „Sprijinul si promovarea culturii reprezinta un principiu important in filosofia noastra. Cultura reprezinta unul din elementele de baza al educatiei unui popor, fara aceasta suntem saraci atat intelectual, cat si spiritual” ne declara Cristina Chiriac, antreprenoarea care, alaturi de sotul sau, a dat fiinta brandului de imbracaminte.

Sense ofera, prin intermediul unui concurs, o tinuta pentru concert, pe care castigatoarea o va alege din colectia Sense Limited Edition. Colectia reprezinta o linie exclusivista, creata pentru ocaziile speciale, si se remarca prin rafinament, croieli complexe si detalii elaborate, tinutele fiind realizate din materiale pretioase, cu accesorii de cea mai buna calitate. Pentru doamnele care participa la concerte brandul a pregatit, de asemenea, surprize speciale.

Povestea turneului Pianul Calator este deja binecunoscuta, acesta avand scopul de a aduce bucurie melomanilor, dar avand si obiectivul generos de a darui unui oras un pian de concert cu drept de folosinta pentru urmatorii ani. In urma celui de-al saptelea turneu, Pianul Calator va ramane la Caracal, oras care a gazduit in frumoasa sa sala de teatru mai multe spectacole, publicul umpland-o de fiecare data si rasplatind artistii cu multe aplauze, ceea ce arata apetenta sa pentru muzica de calitate. Din momentul in care Pianul Calator va fi incredintat comunitatii spre folosintă pe o durata determinata, alte evenimente muzicale de marca vor fi posibile in oras.

La Tulcea, Roman, Deva și Alba Iulia pianistul se va reintalni si cu celelalte piane calatoare, rămase acolo in anii 2013, 2014, 2015 si 2016. Traseul turneului va putea fi urmarit pe www.pianulcalator.ro sau pe frecventele posturilor publice de radio.

In aceasta editie pianistul Horia Mihail ne invita la vals, in repertoriu regansindu-se adevarate bijuterii muzicale ale unor compozitori precum: Schubert, Brahms, Dvorak, Chopin, Ravel, Debussy.

Sense ne invita, de asemenea, sa ne bucuram de o seara memorabila, cu muzica de calitate si un interpret de exceptie.