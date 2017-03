(P) BaByliss Paris prezintă inovațiile primăverii în aranjarea părului

Visul fiecărei femei este să aibă un păr frumos și aranjat, zi de zi, fără a depinde de prea multe produse de styling și fără să fie nevoie de vizite prea dese la salon. Odată cu venirea primăverii devenim tot mai atente la modul în care arătăm și dorim un look cu aspect sănătos indiferent de coafura pe care o alegem. Specialiștii BaByliss Paris au combinat tehnologiile inovatoare din saloanele de specialitate și îți oferă versatilitate cu rezultate excelente de styling într-un singur produs care poate fi folosit chiar la tine acasă.

Descoperă și tu #BeautyMărțișoarele de la BaByliss Paris, cele mai noi beauty gadgets care nu trebuie să lipsească din casa niciunei pasionate de beauty.

Curl Secret 2: 36 de tipuri de bucle în doar câteva secunde

Nu ești sigură ce tip de de bucle ți se potrivesc? Cu noul ondulator automat Curl Secret 2 (C1300E) poți obține un păr ondulat în câteva minute. Alege dintre cele 36 de tipuri de bucle, subțiri sau foarte groase, în funcție de tipul de look pe care dorești să îl adopți. În plus, noul Curl Secret 2 dispune de două capete interschimbabile de dimensiuni diferite (25mm sau 35mm). Alege capul de 25mm pentru șuvițe subțiri și bucle strânse și adoptă un look lejer încercând capul de 35mm, care-ți permite ondularea unei șuvițe de păr de până la 3cm. Împreună cu celelalte funcții ale ondulatorului automat (temperatură, timp de ondulare, direcție de ondulare), noul ondulator automat Curl Secret 2 (C1300E) oferă o varietate de modalități în care-ți poți aranja părul, până la 36 de tipuri de bucle.

În funcție de capul noului Curl Secret 2 ales (de 25mm sau 35mm), temperatura și timpul de ondulare sunt ajustate automat pentru obținerea tipului de bucle pe care ți-l dorești. Camera ceramică din interiorul ondulatorului automat distribuie temperatura uniform și asigură protecție astfel încât efectul să fie unul de păr strălucitor, sănătos și perfect ondulat, în doar câteva minute. În plus, funcția ionică de care dispune ondulatorul automat netezește firele de păr rebele.

Curl Secret 2 (C1200E) îți permite să alegi direcția de ondulare a părului, la stânga, la dreapta sau alternativ. Fie că vrei bucle pe dreapta sau bucle pe stânga, poţi ondula fiecare parte cu o simetrie perfectă. Opțiunea alternativă înseamnă ondularea automată pentru o combinaţie de bucle pe dreapta şi pe stânga cu un aspect complet natural.

Placa de păr 2în1 Pure Metal: bucle rapide sau păr perfect drept cu un singur beauty gadget

Versatilitatea este caracteristica principală a plăcii de păr 2în1 Pure Metal, disponibilă în două culori (inox sau inox cromat): placa de păr cu înveliș ceramic te ajută să îți schimbi look-ul în doar câteva minute. Poți avea părul perfect drept sau onduleuri seducătoare și asta fără ajutorul unui profesionist, chiar la tine acasă. Trecerea de la bucle și onduleuri la un păr drept a devenit o plăcere, aproape o joacă, dacă te gândești că le poți obține cu un singur beauty gadget.

Placa de păr de la BaByliss Paris este gata de utilizare în doar 15 secunde. În funcție de tipul de păr poți alege una dintre cele 5 trepte de temperatură (de la 150o la 230o). Fie că ai păr fin, deteriorat sau rebel și rezistent la coafare, placa de păr 2în1 Pure Metal îmblânzește și cea mai neascultătoare podoabă capilară. Pentru o monitorizare exactă a temperaturii, placa 2în1 Pure Metal dispunde de un ecran LED. Alege o temperatură de până la 170o pentru păr fin/ deteriorat, de până la 210o pentru păr normal/vopsit/ușor ondulat și temperatură maximă de 230o pentru păr gros sau ondulat. Distribuirea uniformă a temperaturii este asigurată de învelișul BaByliss Diamond Ceramic, care lasă părul cu un aspect mătăsos și care în același timp protejează firele de păr. Aspectul de păr sănătos și fin este asigurat și de tehnologia cu ioni, încorporată în noua placă de păr 2în1 Pure Metal. Iar dacă ai uitat placa de păr în priză, nu-ți face griji, după o oră de nefuncționare, placa se închide automat. Perfect coafată și fără griji doar cu beauty gadget-urile de la BaByliss Paris.

Mai multe detalii despre noul Curl Secret 2 C1300 găsești pe site-ul BaByliss Paris și pe pagina de Facebook BaByliss România. Preț recomandat: 599,99 lei.

Mai multe detalii despre noile plăci de îndreptat părul 2în1 Pure Metal găsești pe site-ul BaByliss Paris și pe pagina de Facebook BaByliss România. Preț recomandat: 599,99 lei.