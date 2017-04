(P) Aventuri în familie, în parcurile de distracții din Mallorca

Pentru iubitorii de plajă și de soare, Mallorca este cu adevărat un paradis cu mici golfuri mărginite de formațiuni stâncoase și păduri de pini. Cea mai mare insulă spaniolă se mândrește cu orașe istorice, edificii de patrimoniu, o viață de noapte fulminantă și o sumedenie de parcuri de distracții pentru toți membri familiei.

Pe coastele aurii ale Mediteranei, în apropierea celor mai populare stațiuni, se întind Parcurile Acvatice cu tobogane kamikaze, piscine cu valuri, zone tematice pentru copii și numeroase atracții colorate și zgomotoase.

Parcuri acvatice pline de atracții

Cea mai mare și aglomerată dintre zonele de aventuri din Mallorca este Aqualand El Arenal, care se găsește lângă plaja cu același nume, ideal pentru o zi plină de activități în familie. Cea mai mare atracție este Gran Canion – un loc ideal atât pentru pitici, cât și pentru părinții care își pot testa aici curajul.

Parcul are 4 zone delimitate cu teme precise pentru fiecare locație: Adrenaline Fun, unde se găsesc marile tobogane (dintre care se remarcă King Cobra, Cola del Diablo, Kamikaze și Anaconda); Kidzworld cu piscine cristaline, râuri leneșe și trei lumi tematice (Dragon Land, Adventure Land, Polynesia); Family fun, unde se găsesc piscinele de surf sau pistele de întreceri; Chill out & play, zonă dedicată în special adulților cu jacuzzi, râuri leneșe, baruri și paturi de soare.

Un alt loc care îți sporește pofta de aventură în familie este Western Water Park Magaluf . Acest parc cu temă principală Lumea Western te surpinde prin numărul mare de tobogane nebune: Cola del Diablo, Bestia, Huracan, Tornado, toate au nume care descriu intocmai aventurile prin care vei trece aici. Nici de aici nu lipsește paradisul copiilor, unde piticii învață să mânuiască ”armele” și să îmblânzească taurii în zona Buffalo Bill.

Descoperă lumea lui Tarzan!

Una dintre cele mai noi atracții din Mallorca o reprezintă Forestal Park Mallorca, un parc tematic de aventuri cu trasee în pădure și cea mai lungă tiroliană de pe insulă. Această zonă paradisiacă este perfectă pentru toți turiștii cu sete de aventură, un complex incredibil unde ai impresia că ai pășit în lumea lui Tarzan.

De Mădălina Isar

Oferte de vacanta Mallorca

Hotel Manaus 3* – tarife de la 461,50 euro/persoana, 7 nopti de cazare cu mic dejun, transport avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistenta turistica. *Oferta Speciala! Detalii pe www.christiantour.ro, sau la telefon 021.270.00.99.