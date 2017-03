Noua colectie Andrea Tincu primavara vara 2017, ZEPHYR, este o colectie cu linii curate, minimaliste, si printuri dupa picturile originale ale designerului. Inspiratia este natura, cu detalii si culori de o expresivitate plastica aparte.

Rochia este vedeta colectiei, atat uni cat si imprimata, in forme lejere, confortabile, gandite pentru ca tu sa te simti excelent. O poti purta simpla sau cu kimonoul din voal de matase cu bumbac, la care iti recomand sandalele tip sleepers pentru o aparitie stylish.

Cromatica e delicata si fina, nuantele alese fiind tonurile de beige, baby-blue, portocaliu stins, alb, galben dar si negru, ultimul fiind este acel accent ce accentueaza grafica colectiei, punandu-i in valoare si jocul pictural.

Contrastele cromatice te vor atrage irezistibil, atat cele dintre culori si tonurile neutre, cat si clasicul alb & negru. Iti vor placea tusele de portocaliu tangerine, culoare principala in top Pantone Summer 2017, dar si pasajele colorate, cu treceri fine de la ivoriu la albastru cenusiu sau de la roz deschis la negru.

Matasea imprimata dupa picturile designerului este un puncte forte al colectiilor Andrea Tincu si o nota de originalitate evidenta. Este o forma de arta plastica transpusa in moda, pe care o mai poti admira de altfel si in colectia de esarfe semnate de designerul roman. Tematica printurilor din colectia ZEPHYR este legata de natura. Designera e fascinata de zborul libelulelor, al fluturilor dar si de structurile terestre, interpretate intr-o maniera absolut personala. Pentru fiecare print, Andreea Tincu a desenat si pictat pe hartie intreaga compozitie, in creion, tus si acuarela, prelucrand personal imaginea pe computer, imprimata final pe matase de cea mai buna calitate, importata din Como Italia. Inclusiv captuseala rochiilor este de matase, aspectul interior al unui produs fiind pentru designer la fel de important ca si aspectul exterior.

Materialele sunt 100% naturale, dintre care matasea e preferata. Matasea e un material exceptional, cu calitati termice pe care este bine sa le cunosti. Iarna, tine cald si vara racoare. E singurul material de acest fel din lume si un adevarat rasfat pentru pielea ta. Iti recomand doar sa respecti instructiunile de intretinere, pentru ca sa te bucuri mult timp de piesele tale preferate, semnate Andreea Tincu.

Colectia este disponibila in magazinul online Andrea Tincu, http://www.andreatincu.com/ro/produse, unde vei descoperi si alte creatii semnate de designerul roman Andreea Tincu, respectiv esarfe si bijuterii.

Accesorii: Papucei

Foto: ProImage

Model: Andreea Diaconu (Academia Show Models)

Makeup: Victoria Terenti