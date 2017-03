Oana Roman a aflat prea târziu de moartea Ilenei Ciuculete

Avand ea insasi, probleme de sanatate, Oana Roman a fost internata in ultimele zile, iar dupa ce a iesit din spital a aflat ca Ileana Ciuculete a murit.

Mai mult, amandouă fusesera in acelasi spital, pe acelasi etaj.

”Ieri dupa ce m am externat , am aflat ca Ileana Ciuculete s a dus dintre noi. Socul a fost si mai mare, cand mi s-a spus ca fusese internata in acelasi spital cu mine si la acelasi etaj. Si eu am aflat prea tarziu. Ma gandesc ca poate as fi putut macar sa-i spun un cuvant lui Cornel , sa fiu cumva alaturi de ei. Ileana era vesela si buna , si imi aduc aminte cu mare placere, ca de cate ori veneau la mine in emisiune, la Drept la Tinta , ne distram pe cinste.

Dumnezeu sa te odihneasca in pace Ileana, condoleante si putere Cornel”, a scris Oana Roman pe pagina de Facebook.