„Oamenii de știință se roagă?”. Ce a răspuns Albert Einstein la această întrebare

„Oamenii de știință se roagă?”. Aceasta este întrebarea care frământa gândurile unei fete de clasa a șasea și pe care a adresat-o uneia dintre cele mai strălucite minți a tuturor timpurilor: Albert Einstein.

Tânăra, pe nume Phyllis, i-a scris omului de știință o scrisoare în care își exprima curiozitatea. Corespondența dintre cei doi a fost publicată în cartea „Dragă profesore Einstein: Scrisorile lui Albert Einstein către și de la copii”, editată de Alice Calaprice.

Iată ce îi scria Phyllis lui Albert Einstein la 19 ianuarie 1936:

„Biserica Riverside

19 ianuarie 1936

Dragă Dr. Einstein,

La școala duminicală am adus în discuție întrebarea: „Oamenii de știință se roagă?”. Am fost întrebați dacă am putea crede în religie și în știință în același timp. Acum trimitem scrisori oamenilor de știință și altor personalități, pentru a afla un răsouns la întrebarea noastră.

Ne-am simți foarte onorați dacă ați răspunde la întrebarea noastră: Oamenii de știință se roagă? Și dacă da, pentru ce se roagă?

Noi suntem în clasa a șasea, la clasa doamnei Ellis.

Cu respect,

a dumneavoastră Phyllis”.

Cinci zile mai târziu, pe 24 ianuarie 1936, Albert Einstein a răspuns la scrisoare, împărtășindu-i elevei concepțiile lui despre știință și religie:

„Dragă Phyllis,

Voi încerca să răspund întrebării tale cât mai simplu cu putinţă.

Oamenii de ştiinţă cred că orice întâmplare, inclusiv în relaţiile dintre oameni, se datorează legilor naturii. De aceea un om de ştiinţă nu poate fi înclinat să creadă că evoluţia lucrurilor poate fi influenţată de rugăciune, cu alte cuvinte, de o manifestare supranaturală.

Totuşi, trebuie să admitem: cunoştinţele noastre asupra acestor forţe sunt imperfecte, astfel că în final, convingerea că există un spirit suprem are la bază un fel de credinţă. O astfel de convingere rămâne larg răspândită în ciuda realizărilor actuale în domeniul ştiinţei.

De asemenea, oricine se implică serios pe calea ştiinţei, este convins că există un spirit care se manifestă în legile universului, unul care este vas superior omului. În acest fel, calea ştiinţei conduce la un sentiment religios aparte, care este destul de diferit față de religiozitatea unei persoane mai naive.

Salutări cordiale,

al tău Albert Einstein”.

