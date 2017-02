O fetiță i-a scris șefului de la Google că vrea un job. A primit și un răspuns

Chloe Bridgewater, o fetiță din Hereford, Anglia a demonstrat că are mai multă voință la 7 ani decât au unii maturi la 25.

Fascinată de tablete și roboți și încântată că ar putea lucra într-un mediu unde există fotolii puf, karturi și tobogane, Chloe a decis că vrea să lucreze în cadrul companiei Google și i-a scris o scrisoare managerului. Scrisoarea ei a fost publicată pe internet de tatăl fetei, Andy Bridgewater.

„Dragă șefule de la Google,

Numele meu este Chloe și când o să mă fac mare mi-aș dori să lucrez la Google. Mi-aș dori să lucrez și într-o fabrică de ciocolată și să înot la Olimpiadă.

Tata mi-a spus că, la Google pot să stau pe fotolii puf, să mă dau pe tobogane și să merg cu mașinuțele kart.

Mie îmi plac computerele și am o tabletă pe care mă joc. Tata mi-a pus un joc în care trebuie să mut un robot pe niște pătrățele. Mi-a zis că o să învăț mai multe despre computere.

Tata mi-a promis că într-o zi o să-mi ia un computer.

Eu am 7 ani și învățătoarea le-a spus lui mami și tati că mă descurc de minune la școală. Sunt bună la citire și aritmetică. Tata mi-a zis că dacă voi continua așa, poate într-o zi voi ajunge să lucrez la Google.

Sora mea, Hollie este și ea foarte deșteaptă, dar preferă să se joace cu păpușile. Are cinci ani.

Tata mi-a zis să vă trimit o scrisoare dacă îmi doresc să lucrez la Google.

Vă mulțumesc că mi-ați citit scrisoarea. Eu nu am mai trimis nicio scrisoare în afara celei pe care i-am trimis-o lui Moș Crăciun.

La revedere

Chloe Bridgewater, 7 ani”

Spre suprinderea tuturor, Chloe a primit un răspuns de la Sundar Pichai de la Google. O scrisoarea în care fetița era încurajată să își urmeze visurile și că este așteptată să aplice la un job pentru Google când își va termina studiile.

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she’s so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc

— Andy Bridgewater (@B21DGY) February 13, 2017