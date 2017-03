O bătrână săracă a intrat într-un magazin să își cumpere o rochie pentru nunta nepoatei. Nu se aștepta la ce a urmat

Cu ochii umili și mâinile strânse pe o geantă ponosită, o bătrânică admira vitrina unui magazin cu rochii elegante. Vânzătoarea o observă și o scanează dintr-o privire: pantofi uzați, o mică gaură în dresul de culoarea pielii, o geantă tocită, o rochie veche, șifonată și părul alb ascuns sub un batic. Nu era o clientă obișnuită pentru acest magazin.

Citește și – Și-a dus mama la un azil de bătrâni, dar i-a spus un lucru tulburător abia înainte să moară

Vânzătoarea se apropie de ea și o întreabă politicos:

─ Vă pot ajuta cu ceva?

─ Da, am nevoie de o rochie!, îi răspunde femeia zâmbind.

─ Singura mea nepoată se căsătorește și am nevoie de o ținută elegantă pentru nuntă. Vreau să fie mândră de mine. Spuneți-mi, vă rog, ce ar trebui să port.

─ Să înțeleg că aveți nevoie de un consultant?, o întreabă vânzătoarea.

Bătrânica a dat din cap și a urmat femeia către o ușă din spatele magazinului, unde a intrat într-o cameră plină cu haine elegante.

─ Ce este cu ea aici?, a întrebat-o consuktantul pe vânzătoare, fără ca bătrâna să audă.

─ Vrea o ținută de nuntă, i-a răspuns vânzătoarea.

Consultantul a încercat să își păstreze calmul și a invitat-o pe bătrână să se așeze la o măsuță rotundă, apoi a scos o agendă și un pix.

─ Pentru început, trebuie să știu ce sumă sunteți dispusă să cheltuiți, i-a spus consultantul, care era nerăbdător să scape de bătrânică și să se ocupe de adevărații clienți.

─ Am economisit bani pentru această ținută încă de la logodna lor. Au anunțat că se căsătoresc în primăvara anului trecut. Nepoata mea mi-a trimis și biletul de avion, așa că îmi pot cheltui toate economiile pe o ținută frumoasă.

Entuziasmată, bătrâna a scos un plic mototolit din geantă și i l-a înmânat consultantului.

─ Cred că am 70 de dolari aici. Îi puteți număra dacă vreți. Vreau să îi cheltui pe toți.

Consultantul a numărat rapid banii și i-a spus bătrânei:

─ De fapt sunt 72 de dolari. Cred că ar trebui să mergeți la magazinul nostru de la parter. Acolo puteți găsi câteva rochii chiar și cu 50 de dolari.

─ Am fost acolo prima dată, dar mi-au sugerat să vin la dumneavoastră. Mi-au spus că veți fi încântat să mă ajutați, a răspuns bătrâna zâmbind.

(Oh, acea Miriam. Are chef de glume. O să i-o plătesc, și-a spus consultantul în gând).