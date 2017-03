Nu se aștepta ca iubitul ei să-i facă asta după 3 ani de relație

O tânără ne-a trimis la redacție un mail tulburător. Ce i-a făcut iubitul ei este de iertat sau de neiertat?

“Dragă redacție,

Am o relație de trei ani. De doi ani, locuim împreună. Relația noastră nu e perfectă, dar eu îl iubesc cu toată ființa mea. Nu l-am înșelat niciodată, dar l-am mai mințit din când în când. Bineînțeles că mi-a descoperit minciunile. Am ajuns să-l mint pentru că a devenit prea posesiv și gelos. Nu spun că aceste lucruri justifică faptul că l-am mințit, dar uneori mi-aș dori să fie mai înțelegător privind motivele pentru care aleg să-l mint, de ce nu mă simt ok să-i spun adevărul.

Nu l-am mințit niciodată grav, dar chiar nu aveam chef să-i ofer argumente și să intru într-un conflict. Știu că sunt imatură și știu că e nedrept față de el că aleg minciuna în locul adevărului. Chiar regret de fiecare dată când mint.

Weekendul trecut a plecat în alt oraș în interes de serviciu. Când s-a întors m-a întrebat dacă am ieșit în oraș, să mă distrez. I-am spus că nu. Mai târziu am aflat că montase camere video în apartamentul nostru pentru a verifica ce fac atunci când el este plecat. Video-urile i-au confirmat că am fost acasă.

Oare ar trebui să fiu supărata? Pe de-o parte știu că am greșit în trecut și pe de altă parte simt că a greșit față de mine. Meritam să pățesc asta? Știu că nu mai are încredere în mine și că vina îmi aparține în totalitate, dar felul în care dorește să aibă din nou încredere în mine mă doare.

Oare relația noastră s-a terminat? Exagerez? Ar trebui să nu comentez și să accept faptul că așa va avea din nou încredere în mine? Sunt nedreaptă? Nu am la cine să mai apelez.”

