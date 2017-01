Nominalizări la Oscar 2017. Lista completă

Nominalizările la Oscar 2017 au fost anunţate astăzi de către Academia Americană de Film, printr-un streaming live. Printre cei alfaţi pe lista se află….

Academia Americană de Film este formată din peste 6000 de profesionişti din lumea filmului. Aceştia îşi aleg, prin vot secret, favoriţii dintre filmele anului precedent. Aşa a luat naştere lista cu nominalizări la Oscar 2017. În mod normal, fiecare specialist alege nominalizările din aria sa de pregătire. În următoarea lună, membrii Academiei îşi vor vota preferaţii pentru fiecre categorie. Numele câştigătorilor vor rămâne secrete până la gala Oscar 2017, care va avea loc în februarie.

Nominalizări la Oscar 2017 – cei mai buni actori

Ca în fiecare an, cele mai aşteptate premii Oscar sunt cele pentru actorii şi actriţele din rolurile principale şi secundare. Printre nominalizaţii de anul acesta se numără, aşa cum era de aşteptat, Natalie Portman pentru rolul din “Jackie”, Denzel Washington pentru “Fences”, Dev Patel pentru “Lion”, Ryan Gosling pentru “La La Land”.Ryan Gosling a mai fost nominalizat la Oscar în 2007 pentru filmul “Half Nelson”. Denzel Washington a câştigat deja de două ori premiul Oscar.

Nominalizările din 2017 sunt:

Cel mai bun actor în rol principal

Casey Affleck (Manchester By The Sea)

Andrew Garfield (Hacksaw Ridge)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Denzel Washington (Fences)

Cea mai bună actriță în rol principal

Isabelle Huppert (Elle)

Ruth Negga (Loving)

Natalie Portman (Jackie)

Emma Stone (La La Land)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Cel mai bun actor în rol secundar

Mahershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Hell Or High Water)

Lucas Hedges (Manchester By The Sea)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Nocturnal Animals)

Cea mai bună actriță în rol secundar:

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Hidden Figures)

Michelle Williams (Manchester By The Sea)

Filme şi regizori nominalizaţi la Oscar 2017

Filmele nominalizate la categoria cel mai bun film sunt:

Arrival

Hacksaw Ride

Hidden Figures

Lion

Moonight

Fences

Hell or High Water

La La Land

Manchester by the sea

Regizorii nominalizaţi la Oscar 2017 sunt:

Denis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

Alte nominalizări din 2017:

Cel mai bun film străin:

A Man Called Ove (Sweden)

Land of Mine (Denmark)

The Salesman (Iran)

Tanna (Australia)

Toni Erdmann (Germany)

Cel mai bun film de animație:

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

Cel mai bun scurtmetraj

Ennemis Interieurs – Selim Azzazi

La Femme et le TGV – Timo von Gunten and Giacun Cadun

Silent Nights – Aske Bang și Kim Magnusson

Sing – Kristof Deak și Anna Udvardy

Timecode- Juanjo Gimenez

Cel mai bun documentar:

Fire at Sea

I am not your Negro

Life, Animated

O.J.: Made in America

13 th

Nominalizările la Oscar 2017 – lista completă

Cea mai bună melodie dintr-un film:

La La Land – Audition

La La Land – City of Stars

Moana – How Far I’ll Go

Jim: The James Foley Story – The Empty Chair

Trolls – Can’t Stop the Feeling

Cea mai bună coloana sonoră:

La La Land – Audition

La La Land – City of Stars

Moana – How Far I’ll Go

Jim: The James Foley Story – The Empty Chair

Trolls – Can’t Stop the Feeling

Cinematografie:

Arrival – Bradford Young

La La Land – Linus Sandgren

Lion – Greig Fraser

Moonlight – James Laxton

Silence – Rodrigo Prieto

Cel mai bun documentar scurt-metraj

Extremis- Dan Krauss

Miles- Daphne Matziaraki

Joe Violin – Kahane Cooperman și Raphaela Neihausen

Watani: My Homeland – Marcel Mettelsiefen și Stephen Ellis

The White Helmets – Olando Von Einsiedel și Joana Natasegara

Cea mai bună coloana sonoră:

La La Land – Audition

La La Land – City of Stars

Moana – How Far I’ll Go

Jim: The James Foley Story – The Empty Chair

Trolls – Can’t Stop the Feeling

Premiile Oscar 2017 se decernează în februarie

Premiile Oscar 2017 se vor decerna la sfârşitul lunii februarie. Este gala cu numărul 89 şi va avea loc pe 26 februarie la Los Angeles, fiind găzduită de celebrul Dolby Theatre. Prezentatorul de anul acesta este Jimmy Kimmel.

La premiile Oscar 2016, lista câştigătorilor nu a surprins pe nimeni. Cel mai bun film al anului a fost “Spotlight”, în timp ce actorul cel mai apreciat a fost Leonardo DiCaprio. Cea mai bună actriţă în rol principal a fost Brie Larson pentru rolul din filmul “Room”. Pentru cele mai bune roluri secundare au primit statueta Oscar Mark Rylance şi Alicia Vikander.