A murit cântăreaţa Ileana Ciuculete

Cântăreaţa de muzica populara Ileana Ciculete a murit marti seara, la varsta de 59 de ani.

“A suferit de o hepatita C galopantă şi bănuiesc că nu ştia de boala aceasta a ei. Am fost colegi de breaslă. Ne ştim de cel puţin 40 de ani, dacă nu mai mult, am fost colegi de breaslă. Îi ştiu foarte bine şi familia şi primul ei soţ şi actualul, Cornel, cu care se înţelegea foarte bine. Erau un cuplu deosebit ca oameni. Păcat, prea devreme s-a dus. Era o persoană foarte agreabilă, contemporană cu moda cântecului de astăzi. Cu multe şlagăre, pe gusturile tuturor ascultătorilor şi telespectatorilor. Era o femeie foarte frumoasă, a fost una dintre cele mai frumoase artiste. Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace şi să-i fie ţârâna uşoară. O regretăm foarte mult”, a declarat, pentru Mediafax, artistul Gheorghe Turda.

Ileana Ciuculete s-a nascut pe 20 septembrie 1957.