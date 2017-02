Mini: singura geanta de care ai nevoie primavara asta

In primavara 2017, in ceea ce priveste accesoriul nostru preferat, geanta, directia este una clara: mini sau nimic!

Geanta Mango, DepartmentStore.ro

Piesa vedeta par excellence sezonul acesta, geanta mini vine sub forme cat mai diferite, si chiar si in varianta micro! De la miniaudiere la clutch-ul formal si la plicul de zi cu zi, constanta este doar dimensiunea. Uita de tote bag-uri si opteaza, asadar, pentru genti cat mai discrete in volum, insa care nu compromit nimic atunci cand vine vorba de design.

Geanta Colours of my life, DepartmentStore.ro

Alege forme jucause & atipice, materiale pretioase, si genti mini cu aplicatii, mesaj sau accente metalice statement, ce nu se lasa ignorate.

Geanta Love Moschino, DepartmentStore.ro

Pentru un look ultra-hot, poti oricand sa te inspiri din prezentarile designerilor tai preferati. Pe noi ne-a cucerita de aceasta data Valentino, asadar iti sugeram sa porti geanta mini ca parte a unei tinute monocromatice inspirate!

Pentru mai multe idei & inspiratie, editorii ELLE te asteapta pe DepartmentStore.ro cu cele mai fresh propuneri fashion&beauty!

Foto: Imaxtree