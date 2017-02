Mihaela Rădulescu și Cabral Ibacka vor prezenta „Dancing With the Stars“

„Dansez pentru tine“ se reinventează și revine la primăvară sub forma unui nou show de televiziune marca Pro TV, „Dancing With the Stars“, iar prezentatorii sunt aleși pe sprânceană – Mihaela Rădulescu și Cabral.

Pro TV a achiziționat licența de producție a formatului „Dancing With the Stars“ de la BBC Production. Cu peste 30 de premii la nivel global, show-ul este o competiție de dans între 11 perechi formate din dansatori profesioniști și celebrități. Cuplurile se întrec live în fiecare ediție a show-ului și prezintă, de fiecare dată, noi stiluri de dans, până ce sunt eliminate din competiție.

„Pentru dans trebuie să ai pasiune, chef, stare, talent, îndrăzneală, libertate, încredere în tine. Dansul n-a făcut niciodată rău nimănui, dansul e bucurie și emoție, distracție și flirt. Cine nu dansează, nu iubește, nu simte. Mă bucur enorm că dansul revine în prim plan și că va face, la Pro TV, un show fantastic. Distribuția e super provocatoare, echipa e de milioane, iar prezentatorii… vis!“, spune Mihaela Rădulescu depsre noua provocare.

„Ani de-a rândul, oamenii au arătat că apreciază emisiunile de dans, așa că decizia de a oferi un spectacol bazat pe dans nu e o surpriză. Rămâne să vedem dacă și de data asta vom reuși să ne ridicăm la nivelul așteptărilor românilor, dacă muzica și dansul, decorul, concurenții și prezentatorii vor însemna, laolaltă, un spectacol de zile mari. Noi așa sperăm!”, a declarat Cabral, coprezentatorul emisiunii „Dancing With the Stars“.

Show-ul „Dancing With the Stars“ este în producție în peste 49 de țări, printre care Argentina, Australia, Croatia, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Turcia, Suedia sau Statele Unite ale Americii. Rezultatele de audiență pentru versiunea difuzată în Marea Britanie au crescut în fiecare an, ajungând acum să fie cu 65% mai mari decât în momentul lansării, în anul 2003, iar în Statele Unite ale Americii audiența atinge 25 de milioane de telespectatori.

