Mesajul impresionant al unei femei pentru fostul soț: „Sunt fericită că te am”

Despărțirile sunt uneori grele, mai ales când sunt implicați și copii. Însă nu și pentru o tânără din Florida, recent divorțată.

Jessica Singleton și fostul ei soț, Jon Megason, au împreună un băiețel pe nume Pierson. Cei doi au ajuns până la urmă la divorț, dar doar pentru că nu mai formează un cuplu, nu înseamnă și că nu mai sunt apropiați. Din contră!

Relația lor este atât de frumoasă, încât Jessica a decis să posteze pe o rețea de socializare un mesaj de apreciere pentru fostul ei partener de viață:

„Acest bărbat este fostul meu soț și este mai valoros ca aurul. Bărbatul acesta care nu contribuie la cheltuielile pentru fiul lui prin intermediul statului ci vine și îi cumpără hăinuțe personal atunci când îl spun și îi spun că are nevoie. Acest bărbat vine și își ia fiul în cel mult zece minute când îi cer asta pentru că am mult de muncit și uneori am nevoie de somn.

Este bărbatul care mă sprijină când plâng atunci când sunt prea stresată. Este bărbatul care îi spune fiului lui să nu uite de iubitul mamei lui atunci când scrie despre cei mai importanți oameni din viața lui. Este bărbatul care atunci când cumpără cadouri pentru fiul lui scrie pe unele dintre ele pentru că știe că mami nu și-a putut permite să îi cumpere atât de multe.

Acest bărbat este purtătorul de ghiozdan plin cu scutece, făcătorul de lapte cu ciocolată, omul lipsit de egoism, omul protector, generos, pe care sunt mândră să îl numesc tată pentru fiul meu.

Numeroasele obstacole peste care a trebuit să trecem pentru a ajunge la acest stadiu al relației noastre au meritat. A fost alegerea noastră. Încetați să mai căutați scuze și fiți uniți pentru copiii voștri, indiferent de relația dintre voi.

În caz că nu ți-am spus asta până acum, sunt fericită că te am. Și mai ales pentru că ești o persoană atât de motivate și pentru că ești pentru Pierson un model demn de urmat. Iubesc să știu cât de mult este iubit copilul nostru de tine”.

Foto – Shutterstock