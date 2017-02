Mărturia unei femei care a fost vândută pe când avea 11 ani

Lexie Smith a fost victima traficului de persoane pe când avea doar 11 ani. A reușit să scape și anii ce au urmat i-a dedicat recuperării după abuzurile pe care le-a suferit. O organizație, Rebecca Bender Initiative a fost cea a care a ajutat-o pe Lexie să ajungă o supraviețuitoare a traficului de carne vie.

Curajul lui Lexie este extraordinar și povestea ei trebuie spusă. Lexie vrea să încurajeze supraviețuitorii acestui flagel să meargă mai departe și a scris și filmat un mesaj către bărbații care au folosit-o.

“Aveam doar 11 ani când m-ați cumpărat. Mi-ați interzis să vă știu numele, deși voi îl știați pe al meu. Eram doar o fetiță pe al cărei nume ați pus un preț. Mi-ați furat verile. Mi-ați bântuit viața. Aproape mi-ați distrus sufletul cu egoismul vostru. Vreau să vă spun ceva.

Vă iert.

Vă iert pentru că știu că oamenii răniți rănesc și ei la rândul lor.

Asta nu înseamnă că sunt de acord să fiți liberi să faceți ce doriți sau să continuați ceea ce ați făcut cu mine. Înseamnă doar că conștiința și gândurile mele au milă de voi. Înainte mă defineați. Mergeam pe stradă cu teama că mă veți descoperi.

Și m-ați găsit, pentru că amintirile cu voi, amintirile cu ce mi-ați făcut sunt întipărite pentru totdeauna. Mă bântuie zi și noapte și câteodată tot ce puteam să fac este să respir.

Acele amintiri mi-au definit existența. Dar, era o identitate pe care nu mi-o doream. Am încercat să o înăbuș.

Am încercat să schimb felul în care arăt pentru ca nimeni să nu mă vrea. Am încercat să fug. Am făcut tot ce am putut. Dar, voi erați mereu acolo. M-ați distrus la fel cum v-a distrus și pe voi cineva, la un moment dat.

Eu nu să fac aceeași greșeală.

Aleg să mă ridic din cenușă, să fiu lumina speranței pentru cei care au fost distruși la fel ca mine. pentru că toți vom fi răniți la un moment dat. Vom fi uitați, abuzați, neglijați – aceste lucruri sunt inevitabile. Acestea ne vor schimba, dar nu ne vor defini.

Poate că bărbații care m-au vândut nu vor vedea niciodată acest video. Dar, dacă ei sau alții ca ei îl vor vedea mi-aș dori să știe că m-am eliberat de amintirile negative și nu le voi lăsa să mă mai bântuie.

Eu v-am iertat și sper, ca într-o zi să fiți capabiliă să vă iertați pe voi și pe cei care v-au făcut rău.

Fiecare contează și sper că sunteți bine”

Sursa foto Shutterstock

