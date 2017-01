Malvina Cservenschi: „Îmi place mult să dansez, fără inhibiții și rezerve“

Malvina Cservenschi este un simbol al rafinamentului desăvârșit –stilului ei este inconfundabil și constant. Adoră să danseze și sa-și petreacă timpul cu Dana și cu Andreea, fetițele de care are grijă. Care sunt celelalte lucruri care o împlinesc pe Malvina și din ce, mai exact, își extrage frumusețea și strălucirea? Citește mai jos! (Foto: Andra Bardan)



Lecții de frumusețe

Mama e distinsă, elegantă și… mereu cu gândul la noi toți. De la ea am moștenit gustul pentru simplitate, lejeritatea de a transforma orice pun pe mine în cel mai frumos lucru, dar și puterea de a împrăștia armonie în jur.

Produs de beauty indispensabil

Mă simt cel mai confortabil dacă port ruj roșu, mascara și fond de ten. Folosesc rujul Rouge Pur Couture YSL, mascara DiorShow Extase și fondul de ten Les Beiges Chanel.

Look favorit

Mă ocup singură de makeup, iar punctul central îl reprezintă ochii, pe care îi conturez în culori potrivite irisului. Fashion-wise, am cămăși de mătase albe și bej, câteva rochii statement Rhea Costa și multe costume. Mă simt puternică într-un smoking all white și feminină într-o rochie roșie de mătase.

Truc de make-up

Nu mă abat de la demachierea de seară! Evidențiez o singură trăsătură a feței pentru a nu exagera cu machiajul și, în plus, întrețin tenul cu tratamente antiaging și de rejuvenare.

Rețeta vieții sănătoase

Mențin o alimentație echilibrată, practic regulat yoga și pilates, meditație, o mică plăcere vinovată uneori și păstrez o minte limpede, multă dragoste și recunoștință față de tot ceea ce primesc.

Gânduri pozitive

Be good and do good. Fericirea, dragostea împărtășită, farmecul clipei prezente – secretul constă în a trăi frumos interior, pentru că frumusețea exterioară e perisabilă. Iar stilul nu este o variabilă, ci o constantă.

Oază de relaxare

Îmi place să mă uit la filme vechi, să mă plimb cu bicicleta sau să ies din oraș cu Dana și Andreea, fetițele de care am grijă. Acasă beau un ceai de iasomie și uneori, când deschid laptopul, am mai mult randament decât la birou! Ador diminețile cu parfumul lor de cafea și aer rece. Indiferent dacă ies la cină, mă duc la yoga, citesc sau fac temele cu fetițele Dana și Andreea, mă înconjor de o tihnă care aduce aminte de serile petrecute cu ai mei și sora mea acasă.

Bijuterii de suflet

Colecția Infinity este preferata mea, deoarece reprezintă stan­dardul în materie de excelență în creație pentru Malvensky. Iar brățara GlamouRED Infinity cu rubine este acel tip de produs premium, pe care îl asociezi cu o emoție specială, dar și cu eleganța atemporală.

Parfumul ei

„Oud Ispahan“ – Christian Dior.

lecții de la copii

Copiii te învață lecția fericirii simple și a iubirii necondiționate, dar și pe cea a recunoștinței umile, iar pentru mine sunt adevărate valori după care îmi ghidez împlinirea personală.

Destinație de vis

Cultura și civilizația africană m-au sedus iremediabil! Tanger, Marrakech, Casablanca sunt pentru mine nu doar locuri geografice, ci și adevărate călătorii inițiatice.

Ocazii de relaș

Îmi place mult să dansez, fără inhibiții și rezerve! Mă bucură și mă împlinește orice formă de socializare, să cunosc și să vorbesc cu oameni noi, să le ghicesc dorințele și să descifrez puzzle-ul complicat al vieții lor. În plus, iarna aceasta mi-am propus să reiau snow­boardingul și să mă bucur de adrenalină!

