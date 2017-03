Laura Rotileanu si stilul sau glam

Laura este designerul din spatele brandului de bijuterii și accesorii care îi poartă numele: Laura8. În mod evident, îi place să își accesorizeze fiecare ținută pe care o poartă, pentru că este de părere că bijuteriile ne conferă eleganță și pot transforma orice ținută. (Foto: Alexandru Roșieanu/UNICA)



Cum îți definești stilul vestimentar?

Mi-e greu să mă încadrez într-o anume categorie. Aș spune că sunt extrem de atentă ca piesele pe care le port să fie realizate din materiale de cea mai bună calitate și că întotdeauna îmi place să îmi accesorizez ținutele cu bijuterii statement, care să facă diferența.

Care sunt brandurile tale preferate?

Oh.. sunt multe! Admir întotdeauna creațiile celor de la Dolce&Gabbana și le și port cu plăcere! În ultima vreme însă am început să îmi croiesc singură haine, mai ales pentru că am la dispoziție atelierul unde sunt create accesoriile.

Unde preferi să faci shopping?

De cele mai multe ori fac shopping online, însă plăcerea cea mai mare este c#nd am timp să mă ocup de cumpărături în vacanțe. |n acest fel pot studia atent fiecare piesă pe care sunt tentată să o cumpăr.

Care e piesa ta favorită din garderobă?

Aș spune că partea preferată din întreaga garderobă e cea cu accesorii; iar piesa favorită cred că e o capă cu pene creată de mine – am purtat-o la un eveniment special. Îmi plac accesoriile pentru că dau mereu o notă personală ținutelor la care sunt purtate. Chiar putem spune că, indiferent c#t de simple sunt piesele vestimentare pe care le purtăm, un accesoriu potrivit poate scoate din anonimat întreaga ținută.