Lady Gaga a făcut un show spectaculos în pauza de la Super Bowl 2017

Cel mai așteptat moment de la Super Bowl este pauza în care una dintre vedetele momentului are câteva minute pentru a-i încânta pe fanii fotbalului american. Anul acesta, Lady Gaga a fost cea care a făcut un show spectaculos.

Ce a cântat Lady Gaga la Super Bowl

Lady Gaga a susținut un show de 13 minute care a început cu piesa “This Land is Your Land” având în spate zeci de drone. A continuat cu Edge of Glory, Poker Face, Born this Way, Telephone, Just Dance, balada Million Reasons interpretată la pian și Bad Romance.

Show-ul a fost spectaculos, s-a dansat, s-au făcut acrobații prin aer și s-a cântat live. Lady Gaga a dedicat show-ul părinților săi.

Lady Gaga a anunțat după show că va începe un nou turneu mondial. Deocamdată, România nu este inclusă pe harta concertelor lui Lady Gaga.

Sursa foto Northfoto/ Lionel Hahn/ABACAPRESS.COM

Citește și Cine este Joanne, femeia din viaţa lui Lady Gaga?

Citește și Secretele lui Lady Gaga – nici fanii ei nu le cunosc