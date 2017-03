La 9 ani după ce mama ei s-a sinucis, a găsit o scrisoare impresionantă de la ea

O tânără, care a vrut să își păstreze anonimatul, a găsit un mesaj scris de mama ei înainte să se sinucidă, în urmă cu nouă ani.

Femeia, care a lăsat în urmă trei copii și un soț îndurerat, suferea de depresie și își petrecuse ultimii ani de viață internată într-un spital de boli psihice. Iată ce i-a transmis fiicei înainte să își pună capăt zilelor:

„Draga mea,

Vreau să știi că nu este vina nimănui pentru gestul meu. Nici tu, nici tatăl tău, nici Anna, nici Ken. Te rog să nu te simți vinovată în niciun fel. Am avut o viață bună, am fost înconjurată de oameni buni. Faptul că trebuie să plec nu are legătură cu iubirea față de tine. Sper că nu mă vei urâ pentru asta. Te iubesc atât de mult încât nu pot exprima în cuvinte.

Îmi doresc să rămâi aceeași persoană bună. Vreau să te gândești că te așteaptă o viață frumoasă. Ai grijă de fratele și de sora ta. Nu trebuie să îți petreci zilele fiindu-ți dor de mine. Trăiește-ți viața!

Trebuie să știi că dacă își petreci restul zilelor știind că pot fi ultimele, iar asta tu decizi, vei face lucrurile în mod diferit. Nu uita că nu ești invincibilă. Luptă cu toată puterea ta de fiecare data, dar acceptă înfrângerile atunci când este cazul. Ce trăiești aici este doar un moment din infinitatea vieții. Fă-o să conteze, dar nu lăsa să atârne pe umerii tăi ca o povară.

Să nu îmi calci pe urme în felul acesta. Nu fac asta pentru că nu te iubesc sau din egoism, ci pentru că sunt bolnavă. Este genul de boală care mai târziu sau mai devreme va avea același rezultat. Iar eu aleg să fac asta acum. Este singurul răspuns. Sper și mă rog ca acesta nu va fi și răspunsul tău. Dar dacă va fi, spune-le oamenilor pe care îi iubești că îi iubești.

Te iubesc și îmi pare rău!

Ai grijă de tine,

mama”

