La 52 de ani, mama unui tânăr mort în Colectiv a născut o fetiță

Mama lui Andrei Bucă (29 ani), unul dintre tinerii morți în Colectiv, a născut zilele trecute o fetiță. La 52 de ani, Marcela Bucă nu a putut trăi cu gândul că nu mai avea un copil, așa că, cu doar câteva zile înainte de Paște, femeia a adus pe lume un bebeluș.

“În momentul când a plecat Andrei dintre noi, am simţit că viaţa noastră nu mai are niciun sens. Am simţit un gol atât de mare încât, în fiecare zi când ne sculam, ne uitam unul la altul, ne luam în braţe şi plângeam. Dar am strâns din dinţi, nu ne-am lăsat şi ne-am înţeles, tot aşa, din priviri, uitându-ne unul la altul, că nu are rost să continuăm în această lume dacă nu mai facem un copil”, a mărturisit Dorin Bucă, tatăl lui Andrei, într-un interviu acordat publicației obiectivbr.ro

Fetița se va numi Andreea, în memoria fratelui ei, dar va purta și numele de Gabriela, pentru că Marcela și Dorin au aflat că vor fi din nou părinți anul trecut, chiar în ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril.

Foto – Obiectiv Vocea Brailei