Interviu I wonder cu ADDA – “Iubirea adevărată vine dacă o chemi”

„Îți arăt că pot”, „Nu plange , Ana” și acum „Se vede pe fața ei” sunt doar câteva dintre melodiile cu care ADDA ne-a surprins plăcut până în prezent. Noua piesă, „Se vede pe fața ei”, este una dintre cele mai îndrăznețe din repertoriul artistei, de aceea am discutat mai amănunțit despre mesajul din spatele ei și provocările din ultima perioadă prin care a trecut artista.

A fost o provocare să scrii piesa „Se vede pe fața ei”, având în vedere mesajul curajos din spatele versurilor?

ADDA – Piesa a fost scrisă în circa 15 minute. Nu a fost chiar o provocare pentru că am reușit să mă transpun ușor în pielea personajelor.

Cum a fost 2016 pentru tine? Ai devenit și soție, și mamă. Prin ce fel de schimbări interioare și exterioare ai trecut?

ADDA – A fost cel mai plin an. Mi-am întemeiat o familie cum am visat toată viața. Am trecut prin toate stările posibile și dacă ar fi să trag linie, m-am maturizat. Acum am mai multă încredere în mine, mă iubesc mai mult și am poftă mai mare de muncă. Cea mai mare motivație este copilul meu, care mă face să-mi doresc să fiu un om mai bun, un exemplu pentru el.



Piesa scrisă de tine este o conversație dintre o mamă și fiica ei, mai precis sfaturi legate de dragoste și relații. Ce sfaturi ai primit de la mama ta când erai copil pe acest subiect?

ADDA – Mama mi-a spus mereu să muncesc, să cresc pe plan profesional ca să pot să fiu independentă financiar. Legat de bărbați mi-a spus să fiu mereu deșteaptă. Deși normal că am suferit și eu din dragoste, dar toate experiențele prin care am trecut m-au transformat în cine sunt acum.

Care a fost inspirația din spatele clipului „Se vede pe fața ei”?

ADDA – Clipul este plin de simboluri. Manechinele reprezintă lumea de plastic în care trăim. Șarpele este simbol al falsității și păcatului. Masca înseamnă minciună. Facem referire și la mărul din Adam și Eva, dar și la Ana a lui Manole.



În piesă sfaturile mamei sunt legate de aspectul exterior către fata ei. Slăbește, cumpără-ți tocuri, machiază-te. Crezi că acestea sunt niște lucruri pe care trebuie să le facă orice femeie ca să cucerească cu adevărat inima unui bărbat sau contează și interiorul?

ADDA – Cel mai mult contează interiorul. E un cerc vicios. Unii bărbați vorbesc foarte urât despre femei. Am auzit multe lucruri care m-au șocat, în special legat de aspectul fizic. Așa că fetele vor să arate mereu bine și totul se transformă într-o competiție plină de frustări. Mama spunea mereu “ce e al tau e pus deoparte” și avea dreptate.

Când crezi că o femeie e cea mai frumoasă? Când e iubită și iubește sau când are tot ce își dorește?

ADDA – Orice femeie este frumoasă atunci când este liniștită și inima îi bate cum trebuie. Atunci radiezi de fericire prin toți porii.

Ce ți-ai dorit să transmiți către femeile de pretutindeni cu piesa „Se vede pe fața ei”?

ADDA – Mesajul principal a fost că iubirea adevărată vine dacă o chemi. În rest, am dorit ca femeile și fetele de pretutindeni să fie mereu mândre, demne, independente, deștepte și naturale.

Te-ai adresat cuiva anume cu piesa? O cunoștință, o vedetă sau e doar un aspect general pe care l-ai observat de-a lungul timpului?

ADDA – Am creat o poveste inspirată din lumea în care trăim. Nu fac referire la nicio persoană cunoscută.

Care e cea mai mare provocare pe care a trebuit să o înfrunți de când ești mamă? Crezi că provocările care te așteaptă în viitor vor avea un impact mare asupra muzicii tale?

ADDA – Nu a fost nicio provocare căreia să nu îi pot face față. Mai ales că îl am pe Cătălin lângă mine și facem o echipă foarte bună atât în familie, cât și în carieră. Cred că acesta este secretul.

Piesa „Se vede pe fața ei” este cea mai curajoasă piesă a ta, cu un mesaj emoțional destul de puternic. Criticii ar spune chiar răutăcios, pe alocuri. Consideri că vei schimba mentalități sau măcar vei propaga o reacție suficient de puternică pentru a ridica semne de întrebare?

ADDA – M-am obișnuit deja să fiu criticată pentru mesajul pieselor mele. Nu vreau să schimb nimic, nu sunt o revoluționară. Dar m-aș bucura dacă piesa mea ar schimba mentalități. Eu am spus o poveste, fiecare este liber să înțeleagă ce dorește.