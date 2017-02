Interviu cu make-up artistul Einat Dan (foto)

Einat Dan este make-up artist internațional și, cu ocazia workshopului pe care l-a susținut la București, la invitația INGLOT România a acordat pentru unica.ro un interviu despre frumusețe, trucuri de machiaj și sursele ei de inspirație.

Ce sfat de frumusețe ne împărtășești?

Tenul oricărei femeie se schimbă în bine imediat, dacă folosești un concealer pentru a camufla zonele iritate sau cu probleme de pe față, și apoi aplici un fond de ten în strat subțire! Fii sigură că nu ai nevoie de mai mult machiaj! Poți adăuga mascara și blushul favorit, iar lookul tău se va îmbunătăți pe loc!

Ce produse de machiaj îți sunt indispensabile?

Serumurile și cremele cu siguranță. Îmi plac produsele marca Kiehl atunci când vorbim despre îngrijirea tenului. Acolo găsesc mereu serumuri grozave și creme pe care orice femeie ar trebui să le introducă în rutina ei.

Ce nu ar trebui să poarte o femeie niciodată atunci când vine vorba de machiaj?

E posibil să sune ciudat, dar eu pur și simplu nu recomand machiajul puternic. Deci o femeie nu ar trebui să poarte niciodată un machiaj pronunțat! Sfatul meu este să fiți istețe și să folosiți machiajul în avantajul vostru, nu pentru a vă acoperi fața cu o mască.

Cum putem transforma ușor un make-up de zi într-unul de seară?

Aplică pudră pe toată fața, adaugă fard de ochi închis la culoare înspre colțurile externe ale ochilor, pune încă un strat de mascara și aplică rujul favorit pe buze. Și ești gata de ieșit!

Care e cea mai plăcută și mai puțin plăcută parte a carierei tale?

Cumva aceste aspecte se îmbină. La începuturile carierei mele mă luptam să îmi găsesc clienți și proiecte, eram tot timpul contratimp. Asta nu era așa plăcut. Cea mai faină parte este că am ajuns în acel punct unde munca pe care am depus-o dă rezultatele scontate și sunt căutată pentru serviciile mele. Am auzit nu de multe ori, dar acele refuzuri m-au făcut mai puternică și m-au motivat să lupt pentru visurile mele. Trebuie să crezi în tine și să faci lucrurile să se întâmple – acesta e sfatul meu pentru toată lumea!