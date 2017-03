(P) Împlinire spirituală la Ierusalim

În Țara Sfântă, sărbătoarea pascală recompune de fiecare dată tumultuoasele zile ale Răstignirii și ridicării la Cer a Mântuitorului Hristos.

Evenimentul central al acestei mari sărbători ortodoxe are loc în fiecare an, la Ierusalim. Mai exact, la impunătoarea Biserică a Sfântului Mormânt, acolo unde, în Sâmbăta Mare are loc slujba de vecernie. În timpul ceremoniei, Patriarhul grec al Ierusalimului înconjoară Sfântul Mormânt, împreună cu un sobor impresionant de preoți și ierarhi. Iar la final, intră cu 33 de lumânări, acolo unde se crede că lumina sfântă coboară din cer. Întregul eveniment este considerat a fi „kilometrul zero” al ortodoxismului, deoarece este cel mai vechi miracol atestat documentar, încă din secolul al IV-lea.

Cea mai grandioasă procesiune pascală

Ierusalimul a fost numit, de-a lungul timpului: Orașul de Aur, Orașul Păcii sau Orașul lui David. Este o citadelă-leagăn pentru trei mari religii: creștină, iudaică și islamică, iar întâlnirea celor trei civilizații a dus de multe ori la dispute. Pentru creștini este locul în care Iisus și-a petrecut ultimele trei zile pe pământ.

Cu ocazia Paștelui, pelerinii parcurg Drumul Crucii, un obicei care datează din secolul al IV-a, atunci când Împăratul Constantin cel Mare a oferit libertate creștinilor și a cerut încetarea prigoanei asupra credincioșilor. Drumul se întinde pe parcursul a 500 de metri, pe străduțe înguste, pe care se află multe tarabe. Sunt 14 opriri pe acest traseu și fiecare semnifică un moment important care rememorează patimile Mântuitorului.

Simboluri ale creștinismului

În partea estică a Ierusalimului, credincioșii pot vizita Muntele Măslinilor, practic o zonă deluroasă, cu o înălțime de 800 de metri, care se îndreaptă către Valea Iordanului la est și către Marea Mediterană la vest. Muntele Măslinilor este înconjurat de o semnificație biblică, pentru că drumul de la Ierihon la Ierusalim trecea pe aici, iar Iisus a intrat în Orașul Sfânt, călcând pe aceste meleaguri. La baza muntelui se găsește Grădina Ghetsemani, loc vizitat în numeroase rânduri de Mântuitor și de cei 12 apostoli.

De Geanina Ichim

Paste in Israel

Tarif: de la 545 euro/persoana, 4 nopti cazare cu demipensiune la hoteluri de 3*-4*, transport avion, transport cu autocar local pentru realizarea itinerariului, turul orasului Tel Aviv cu autocarul, excursia la Masada, ghid local vorbitor de limba romana. Detalii pe www.europatravel.ro , call center 021-9407.