Ileana Ciuculete a fost rapusa de UCIGASUL TACUT

“A suferit de o hepatita C galopantă şi bănuiesc că nu ştia de boala aceasta a ei”, a declarat cantaretul Gheorghe Turda dupa moartea Ilenei Ciuculete.

Boala de care suferea artista, hepatita C, este o afecţiune contagioasă a ficatului. Virusul hepatic C se transmite în primul rând prin expunerea la sânge infectat, care poate avea loc în cazul consumatorilor de droguri intravenoase, transfuziilor cu sânge sau produse din sânge, tatuajelor cu ace/tuş contaminate, echipamentului de hemodializă infectat, rănirilor cu obiecte ascuţite, comportamentului sexual cu risc crescut, sau pe alte căi. Aproximativ 10% din persoanele infectate cu hepatită C nu cunosc modul în care au contactat boala.

Hepatita C este numita si “ucigasul tacut” pentru ca de multe ori simptomele lipsesc si boala este descoperita in urma unor analize de rutina.