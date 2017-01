Ileana Badiu: „Merg la detox de șapte ani, mă simt bine, am analizele de sânge bune și greutatea constantă”

Ileana Badiu merge de două ori pe an la o clinică de detox. A descoperit detoxul în urmă cu șapte ani, iar de atunci, o dată la șase luni, apelează la diverse proceduri de detoxifiere. Citește în continuare ce ne-a povestit despre experiența ei de la detox.

„Așa cum am mai povestit în repetate rânduri, de 7 ani mă duc cu sfințenie de două ori pe an la centre de detox. De când fac acest lucru, viața mea este evident schimbată în bine. Viața și fizicul . De ce? Pentru că în asemenea centre tot ce se întâmplă ajută la de-stresarea organismului prin punerea în pauză a sistemului digestiv, încât sângele să poată oxigena și curăța celelalte organe atât de necesare pentru prelucrarea toxinelor. Dacă vrei să fii tendențios, așa cum am văzut că sunt unii nutriționiști din cauza interesului pe care oamenii îl arată pentru acest nou tip de a avea grijă de fizicul lor, afirmi că detoxul nu elimină toxinele. Evident că nu, pentru că nu acesta este neapărat rolul lui, ci acela de a ajuta corpul, dar și mintea să se odihnească. Cam ca în viață, atunci când ești odihnit, funcționezi mai bine .

De ce am mers la detox?

Cât se poate de obiectiv, înainte de a descoperi centru de detox din Turcia, acum șapte ani, aveam următoarele valori mari – transaminaze, colesterol și trigliceride. Între timp, datorită detoxului, dar și principiilor învățate la aceste centre, pe care de atunci le aplic în alimentația mea, valorile acestea sunt în limite normale. În plus, pielea arată incredibil după o asemenea cură, pentru că producția de elastină și colagen pe perioada detoxifierii (a se citi pauză digestivă și curățare de colon – locul unde se „află” depozitele alimentare nedigerate corespunzător) este crescută în așa fel încât pielea capătă o elasticitate și o strălucire ca la 20 de ani. Eliminând prin nemâncare surplusul de grăsime și apa din țesuturi, corpul arată superb, iar celulita este mult diminuată.

Ce se întâmplă la o clinică de detox?

Păi, timp de 7 zile cât aleg eu să stau, îmi pun mintea în pauză, făcând de două ori pe zi yoga. Mă relaxez adică, iar asta contribuie enorm la calitatea vieții mele. În plus, fac dimineața o plimbare în ritm alert de o oră jumătate – cam 13 kilometri, deci efort cardio, iar la prânz un antrenament de tip aerobic sau izometric. Deci nu numai că slăbesc, dar continui să-mi tonifiez musculatura, încât să mă asigur că cele 3-4 kg pe care le pierd sunt de grăsime, nu de mușchi. În rest, mai fac cam 40 de minute de saună cu infraroșu și două masaje superbe zilnic. În general le prefer pe cele care asigură și drenaj. Mă culc foarte devreme, ceea ce acasă nu pot face și mă scol după cele 10-12 ore de somn perfectă și energizată.

Ce mi s-a întâmplat după curele de detox?

Mă simt bine, arăt mai tânără decât vârsta pe care o am, analizele de sânge sunt bune, îmi păstrez greutatea constantă de acum șapte ani cu fluctuații extrem de minore de max 3 kilograme după Sărbători, am energie mai multă și niște cunoștințe pe care le-am învățat acolo pe care le aplic zi de zi. De un an, există un centru în România, la Brașov, pe care îl ador și la care mă duc cel puțin o dată pe an din două motive: pentru că cei care se ocupă de el sunt extrem de profesioniști, Alina Spinean, medic nutriționist, și Muhammet Gurkan, specialistul care s-a ocupat de cele trei centre de top de la Bodrum. Centrul se cheamă Atasagon și îl recomand cu inima deschisă!”