Îi dădea în fiecare zi câteva monede unui cerșetor, dar într-o zi a primit o lecție de viață de la el

O femeie a ținut să împărtășească și altora ce lecție de viață a primit de la un cerșetor.

“În fiecare seară, când mă întorc acasă de la serviciu văd un bărbat care cerșește la marginea drumului. Are vreo 40 de ani.

Ce mă șochează este privirea lui. Are ochi căprui, pătrunzători și luminoși. De parcă are o lumină interioară. Lumea spune că poți să citești un om doar uitându-te în ochii săi. În cazul acesta era adevărat. În fiecare zi ne făcea cu mâna, era mereu fericit și zâmbea.

În fiecare zi strângeam măruntul pe care îl primeam rest și îl puneam deoparte pentru a-l oferi la sfârșit de zi acestui bărbat. Simțeam că omul ăsta merită mai mult. Pur și simplu, emana o energie pozitivă.

Îl întrebam ce mai face. Îmi răspundea la fel în fiecare zi “Bine. Sunt un om binecuvântat.” Chiar dacă știam că îmi oferă același răspuns de fiecare dată, tot îmi plăcea să îl aud. Mă minunam cum putea să fie atât de optimist, să vadă partea frumoasă a lucrurilor. Îmi amintea de fiecare dată că ar trebui să mă simt și eu la fel. Am patru copii frumoși, am un loc pe care îl pot numi acasă și o slujbă pentru a le oferi copiilor mei tot ce au nevoie.

Într-o zi am fost chemată în biroul șefului și am fost anunțată că se fac restructurări și eu mă aflu pe lista celor care vor fi concediați. Am crezut că mi-a căzut cerul în cap. Cum o să-mi plătesc ratele? Cum o să mă descurc?

Am plecat acasă abătută. Am uitat de monedele pe care le păstrasem pentru cerșetorul pe care îl vedeam în fiecare zi. Dar, el era tot acolo. Ochii lui m-au privit și el mi-a zâmbit sincer. M-a privit în ochi și mi-a spus:

– Azi am să-ți dau eu un leu – și mi-a întins o bancnotă.

Am început să plâng. În ziua aceea am primit o lecție. Nu contează dacă pierzi sau îți sunt luate lucrurile materiale, nimeni nu îți poate lua alegerea de a fi fericit.

Acasă am ajuns binedispusă. Îmi pierdusem locul de muncă și nu aveam bani puși deoparte, dar știam că sunt binecuvântată.”

Sursa foto 123rf

