Humphrey Bogart a fost victima violenței domestice. Detalii despre soția care l-a înjunghiat

Cine ar fi crezut că cel mai iubit actor din epoca de aur a cinematografiei mondiale, Humphrey Bogart a fost victima violenței domestice?

În afara calităților sale de contestat ca actor, Bogart este cunoscut și pentru căsnicia sa cu actrița de origine română, Lauren Bacall. Înainte de Bacall, Bogart a trecut printr-o relație mai puțin plăcută, o căsnicie presărată cu violență.

Pe 21 august 1938, Bogart s-a căsătorit cu actrița Mayo Methot. Pentru Humphrey era cea de-a treia căsnicie. Mayo era o femeie plină de viață și sociabilă, dar care devenea violentă și paranoică atunci când era sub influența alcoolului.

Înainte de căsnicia cu Mayo, Humphrey Bogart a fost căsătorit cu actrițele Helen Manken și Mary Phillips. Ambele căsnicii s-au destrămat din separărilor îndelungate și din cauza carierelor din lumea filmului.

Atât Bogart, cât și Mayo Methot erau mari consumatori de alcool. Presa îi numea “The Battling Bogarts”. Methot, din cauza temperamentului său era numită “Sluggy” (leneșa).

Căsnicia dintre Bogart și Methot a fost un fel de “continuare a războiului civil” după cum o descria Julius Epstein, un bun prieten al celor doi. Relația dintre cei doi era una cu adevărat distructivă, deși Bogart era auzit mereu că îi plac femeile geloase sau că n-ar fi dat nici doi bani pe Mayo dacă nu era temperamentală.

Methot l-a înjunghiat pe Bograt în umăr, în urma unei dispute conjugale. Incidentul nu a fost preluat de presa de atunci. La o petrecere, Mayo a scos un pistol și l-a amenințat pe Bogart. Cuplul a trecut prin numeroase despărțiri și împăcări, dar în 1943 Bogart s-a îndrăgostit de Lauren Bacall pe platourile de filmare pentru pelicula To Have and Have Not. Bacall avea doar 19 ani și devenise amanta celui mai iubit bărbat de la Hollywood.

Methot a încercat să se împace cu Bogart, dar pe 10 mai 1945 a depus actele de divorț. Divorțul s-a pronunțat la două ore de la depunerea actelor. Humphrey Bogart s-a căsătorit cu Lauren Bacall pe 21 mai 1945.

