Horoscopul carierei 2017

Iata ce va rezerva astrele in anul 2017 in plan profesional.

Berbec

Multe schimbari se vor petrece in plan professional in anul 2017. Daca nu iti place slujba actuala, anul 2017 este propice pentru a incerca altceva. Poti incepe o slujba intr-un domeniu care iti place sau sa incepi o afacere pe cont propriu.

Taur

Viata de la birou se poate complica putin in acest an. Cateodata simti ca ai mai multa dreptate decat seful, insa nici nu vrei sa te pui rau cu superiorii. Daca vrei sa ai succes in cariera, este recomandat sa fii mai diplomat in relatiile profesionale si sa-ti sustii punctele de vedere cu argumente solide si fara jigniri.

Continuarea pe Libertatea.ro.