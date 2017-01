Horia Brenciu – Primele fotografii cu fiul lui adoptiv, Toma

Horia Brenciu a luat pe toata lumea prin surprindere, dezvaluind ca el si sotia lui, Alice Dumitrescu, parinti a 3 fete, mai au un baietel, Toma, in varsta de 2 ani si jumatate. Artistul l-a adoptat pe baietel si l-a prezentat in prima editie a emisiunii Uniplay.

“Toma este baiatul nostru. Are 2 ani si 6 luni. Este adevarat ca nu l-a purtat Alice in burta, insa este baiatul nostru din clipa in care a venit pe lume. Este o minune de copil, este inteligent, talentat la cantat si la fotbal, si extrem de iubitor. Este dragostea noastra si a tuturor celor care-l cunosc. Dumnezeu este mare si ne-a dat acest dar minunat pe langa cele 3 fete.”

”Mina si Toma sunt de nedespartit, iar Alice sta cu ei aproape tot timpul. Sunt un om bogat si-i multumesc din tot sufletul lui Dumnezeu pentru comorile mele”, a declarat Horia Brenciu. Acesta are o familie mare si fericita, alaturi de micutul Toma, Horia si Alice fiind parintii a 3 fete: Andreea de 25 de ani, Maria, 17 ani si Mina, 4 ani.