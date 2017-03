GLAMOUR de aprilie te provoacă să ieși din tipare

Cele mai cool trenduri ale primăverii, produsele de beauty care te vor face să radiezi, dar și filmele pe care nu le putem rata, interviuri care ne inspiră și o călătorie senzuală pe străzile Sevilliei cu modelul care domină podiumurile internaționale: Andreea Diaconu. Toate acestea te așteaptă în paginile numărului de aprilie GLAMOUR, din 17 martie la punctele de distribuție a presei.

Andreea Diaconu, vedeta de pe coperta ediției de aprilie, reinterpretează tradițiile iberice și ne poartă pe străzile fermecătoare ale Sevillei, într-un pictorial senzual.

Vei găsi în paginile revistei informații vitale pentru lunile care urmează: produsele care îți vor revitaliza tenul, dar și cele mai în vogă noutăți care te vor ajuta să trasnformi un look classic într-unul modern. Nu rata sfaturile Adinei Vlad: specialista noastră din această lună îți răspunde la toate întrebările despre cum poți realiza un machiaj care să fie în ton cu personalitatea ta.

Răsfoiește secțiunea de Glamourisme și inspiră-te din eternul „je mʼen fiche“ franțuzesc pentru un look chic și natural. Dar dacă îți imaginezi primăvara ca pe o petrecere continuă, go wild! Alege culori vibrante, modele efervescente și experimentează cu un look neon, de la haine până la accesorii și pantofi. Am pregătit câteva combinații care te vor convinge, oricât ai fi de sceptică. Sau lasă-ți garderoba în mâna destinului, cărțile de tarot îți vor spune ce piese ți se potrivesc.

Descoperă cum se transformă universul fashion, răspunde provocărilor și se adresează unui public din ce în ce mai larg și mai divers. Dacă primul rând al prezentărilor de modă era înainte destinat vedetelor de calibru, acum primește și adolescenții celebri ai internetului. Ce înseamnă asta? Îți spunem în GLAMOUR de aprilie.

Știm că ești activă, curioasă și atentă la tot ce se întâmplă în jur, așa că ne-am dus în culisele comunităților creative din București și i-am luat la întrebări pe responsabili. Cine sunt cei care fac jocurile în frontul creativ, ce îi inspiră și cum mențin proiectele? Citește pe îndelete în dosarul GLAMOUR Generation.

And now, favoritul nostru! Dosarul celor mai cool trenduri, în care am rezumat elementele de stil definitorii ale lunii. Tricouri cu mesaj, umeri decupați, denim, perechea perfectă de pantaloni și culorile aprinse. Care să fie, cum să le combini? Nu-ți face nicio grijă, răsfoiește doar secțiunea de Fashion din GLAMOUR aprilie.

Apoi trecem la informațiile esențiale sezonului. Primăvara e perioada în care facem schimbări în ritualul de beauty și navigăm printre sute de produse de make-up care ne fac cu ochiul, dar cum le alegem pe cele care ni se potrivesc la perfecție? Și, mai ales, de ce trebuie să alegem? We want them all, așa că nu cedăm tiraniei opțiunilor. Nu putem renunța nici la serurile care ne pot trasnforma tenul într-o singură zi, nici la cele șase nuanțe de ruj de care ne-am îndrăgostit.

Și pentru că tot vorbim de primăvară, printul floral te va cuceri fără apel. Pictorialul acestui număr, realizat de Oana Vasilache și fotografiat de Tibi Clenci, te îndeamnă să experimentezi cu cele mai funky suprapuneri de printuri. Have fun!

Dacă plănuiești o vacanță, în care să te relaxezi, să urmărești un serial sau un film care să te prindă, îți dedicăm secțiunea Culture. Se apropie unul dintre festivalurile noastre favorite, BIEFF și am adunat 5 scurtmetraje de top pe care trebuie să le vezi.

Iar la final ți-am păstrat marea surpriză: GLAMOUR National Days! Dăm startul promoțiilor și îți oferim pe 1 și 2 aprilie 2017 reduceri și oferte de până la 30% în peste 250 de magazine din întreaga țară. Ready. Steady. Go!

GLAMOUR de aprilie te așteaptă la toate punctele de distribuție, începând cu 17 martie, la prețul de 10,90 lei.