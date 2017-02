GLAMOUR Beauty Awards 2016: vedetele și produsele câștigătoare

Cea de-a noua ediție a GLAMOUR Beauty Awards și-a desemnat azi câștigătorii, în cadrul unui brunch glam! Aflați în cele ce urmează careu au fost cele mai bune produse și gadgeturi de beauty, dar și vedetele a căror frumusețe le inspiră pe cititoarele GLAMOUR.

An de an, beauty editorii GLAMOUR îți recomandă cele mai eficiente produse lansate, pe care voi să le testați și apoi, la început de an următor, să le alegeți pe cele favorite. Toate aceste gadgeturi și produse beauty, cât și vedetele favorite, alese în redacția revistei, au putut fi votate pe platforma www.glamour.ro/beautyawards.

A fost al doilea an în care cititoarele au avut ocazia să voteze pe lângă cele aproape 80 de produse și gadgeturi de beauty, și vedetele favorite în cadrul a patru categorii: Beauty Personality, Best VIP Make-up și Best VIP Hairstyle.

Câștigătorii au fost anunțați în cadrul unui brunch glam ce a avut loc astăzi, la Restaurantul Nuba, din București.

A venit momentul să aflăm care sunt premianții celei de-a opta-a ediții GLAMOUR Beauty Awards!

Best Make-up Base Product: The Original Beauty Blender Best Make-up Colour Product: Matte Lipstick, Avon Best Make-up Mascara Product: They’re Real! Black, Benefit Best Skincare Hydration Product: Strawberry, EOS Best Skincare Anti-wrinkle Product: Neovadiol, Vichy Best Skincare Anti-imperfection Product: Effaclar Duo (+) Uniformizator, La Roche-Posay Best Body Care Product: Cryo-Gel Anticellulite Maxi Size, Collistar Best Fragrance for Women: Black Opium, Saint Laurent Best Fragrance for Men: CK2, Calvin Klein Best Hair Care Product: Elixir Ultime, Kérastase Best Hair Styling Product: Stylist XXL Volume, Batiste Best Hair Color Product: Magic Retouch, L’Oréal Paris Best Beauty Device: Liss Brush 3D, BaByliss Best Makeup Artist: Alexandru Abagiu Best Hair Stylist: George Soare Beauty Personality: Antonia Best VIP Make-up: Alina Eremia Best VIP Hairstyle: Andra Best Model: Alice Peneacă Best Beauty Vlogger: Andreea Balaban

În galeria de pe Glamour.ro puteți vedea cum s-au bucurat câștigătorii aleși de voi!

Parteneri: Restaurant Nuba, Florăriile Magnolia, Cutia cu poze.

Foto: Dan Borzan, Cristian Tudose