Gestul emoționant făcut de un cuplu după ce a primit comanda cu întârziere la restaurant

Makenzie și Steven Scultz, un cuplu din statul american Iowa, au mers la un restaurant pentru a-și sărbători cea de-a șasea aniversare, însă au avut parte de o servire de pomină. Au așteptat o oră până să primească mâncarea pe care au comandat-o.

La început, Makenzie și Steven au fost dezamăgiți de servire, însă în scurt timp au realizat că nu era vina chelnerului, care trebuia să servească singur la 12 mese și la bar. Cuplul a decis să lase bacșiș 100 de dolari, peste cei 66, cât a costat consumația lor din acea seară.

„Si noi am fost în locul tău. Plătim în avans”, au scris Makenzie și Steven Scultz pe nota de plată.

Pe pagina sa de Facebook, Makenzie a explicat de ce a procedat astfel:

„Servirea a fost teribilă. Am așteptat 20 de minute să ni se aducă apa și aproape o oră până s-au adus sushi. Oamenii din jur începuseră deja să râdă de noi – spuneau că așa ceva nu trebuie răbdat. Este adevărat. Era frustrant. Și toate acestea, desigur, din cauza personalului insuficient ci nu a nepriceperii ospătarului. El singur servea întreaga sală și nici măcar o dată nu a vorbit urât cu clienții. Era răspunzător de 12 mese și de bar. Așa ceva nimeni nu poate îndeplini! Urmărind cum se apropie de fiecare masă și își cere scuze pentru întârziere, i-am atras și lui Steven atenția la ceea ce se întâmplă… Surprinzător, dar cândva eram și noi la fel… Eram ospătari… Nu-mi este dor de o astfel de viață și acest job niciodată nu mi-a plăcut. Noi am decis să facem o faptă bună pentru el, pentru că, mai mult ca sigur, învinuindu-l de servirea proastă, nimeni nu-i lasă bacșiș. Noi am plecat înainte ca el să vadă nota de plată. Am decis să fac această postare ca un memento – nu vă grăbiți să judecați până nu ați cercetat situația cum se cuvine. Și să vă amintiți mereu, mereu, mereu, de unde veniți”.

