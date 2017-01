George Michael ar fi încercat să se despartă de iubitul său în repetate rânduri

George Michael a încercat să se despartă de iubitul lui, Fadi Fawaz, de mai multe ori în ultimele 18 luni, potrivit tabloidului britanic „Daily Mail”, care citează o rudă a regretatului artist.

Citește și – George Michael detesta felul în care arăta și devenise un retras înainte să moară

Fostul component al trupei „Wham!”, care a murit în locuița sa din Oxfordshire, în ziua de Crăciun, i-ar fi spus lui Fawaz să nu îl mai caute, în încercarea de a rupe legătura cu acesta. Cu toate acestea, sursa din interiorul familiei artistului insistă asupra „slăbiciunii” lui George Michael, care se afla în imposibilitatea de a spune „nu” și se întorcea de fiecare dată la iubitul lui.



„Nu de puține ori George i-a spus lui Fadi că vrea să rupă legătura cu el, dar se împăcau de fiecare dată. George era atât de amabil și de generos, dar mi-a spus de multe ori că cea mai mare slăbiciune a lui este că nu poate spune niciodată „nu” la nimic – sex, droguri – avea acest tip de personalitate. În multe feluri, George a fost o persoană vulnerabilă pentru că spunea întotdeauna da”, a declarat ruda lui George Michael, care a dorit să își păstreze anonimatul.

Cauza morții cântărețului, care în trecut s-a luptat cu drogurile și depresia, a fost insuficiența cardiac, potrivit anchetatorilor. Dar după ce primele rezultate post-mortems-au dovedit a fi „neconcludente” și au fost comandate teste suplimentare, misterul din jurul decesului artistului s-au adâncit.

Pe 2 ianuarie, Fadi Fawaz a negat trimiterea de tweet-uri în care spunea că George Michael s-a sinucis, motivând că pagina sa personal de Twitter a fost atacată de hackeri.

Confuzia s-a adâncit și mai mult în momentul în care Fawaz a declarat că și-a petrecut noaptea alături de regretatul cântăreț, susținând că a dormit în mașină până dimineața, când a descoperit trupul neînsuflețit al lui George Michael.

„Poliția știe tot ce s-a întâmplat. Acesta este cel mai important lucru. Nu l-am văzut în acel weekend. În plus, înainte să moară, eu am ațipit în mașină și acolo am adormit”, a declarat Fadi Fawaz.

Citește și – George Michael a murit la 53 de ani

Foto – Hepta