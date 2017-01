Gala Premiilor Oscar: noi recorduri stabilite de La La Land

Cinematografia este un domeniu ce starneste pasiuni puternice, dovada fiind numerele record ce se stabilesc in acest domeniu cu privire la numarul de vizionari ale unor filme. De asemenea, exista festivaluri si competitii care starnesc puternic interesul publicului. La finalul lunii februarie este programata cea de-a 89-a editie a Premiilor Oscar, cel mai important eveniment din industria filmului la nivel international. Nominalizarile au fost deja anuntate oficial, iar La La Land este cu siguranta in centrul atentiei, stabilind chiar un record istoric in domeniu: 14 nominalizari la Oscar!

Cei pasionati de filme trebuie sa stie ca, mai nou, au si varianta de a se implica intr-un mod mult mai puternic, cu posibilitatea de a castiga bani daca intuiesc corect verdictul Academiei Americane de Film la categoriile pentru care se ofera premii Oscar. Inclusiv romanii pot intra in acest joc ce tine de noroc, dar mai ales de capacitatea de analiza a valorii filmelor si… analiza a modului in care expertii percep in general aceste valori. Si asta pentru ca nu publicul general voteaza, ci doar membrii Academiei Americane de Film – regizori, producatori, actori, directori de imagine etc.

Romanii pot sa-si inregistreze optiunile la agentiile de pariuri online licentiate in Romania. Filmul La La Land are cota 1,18 pentru a fi desemnat “Cel mai bun film”. La inceputul lunii ianuarie, cota era mult mai mare (1,75), insa a scazut in mai multe etape, pe masura ce criticii l-au inclus printre marile favorite si mai ales in conditiile in care acest pariu este marele preferat al pariorilor. Conform datelor Unibet, foarte multi jucatori (43% din total) au mizat pe La La Land la aceasta categorie.

Mai multi bani ar aduce insa un pariu pe Moonlight – de 5,5 ori suma plasata. Un randament si mai bun l-ar aduce Manchester by the Sea – de 11 ori suma plasata. Evident, castigurile se acorda numai daca filmul pe care s-a pariat va fi desemnat castigator la festivitatea de decernare a premiilor Academiei Americane de Film ce va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, in noaptea de duminica spre luni (26 spre 27 februarie).

Se poate paria si la alte categorii, de exemplu Cel mai bun actor, Cea mai buna actrita, Cel mai bun cantec original, Cel mai bun regizor si multe altele. O nominalizare deosebita este cea a celebrei actrite Meryl Streep, care a devenit artistul cu cele mai multe nominalizari individuale la Oscar din istorie. Sansele sale de a castiga trofeul sunt insa foarte reduse, daca tinem cont de cota 31,00 pentru situatia in care aceasta este desemnata cea mai buna actrita pentru rolul din Florence Foster Jenkins.